ATP Finals 2023 – Torino: Il programma di Giovedì 16 Novembre 2023. Jannik Sinner in sessione serale contro Holger Rune

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [4] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin

2. [1] Novak Djokovic vs [9/Alt] Hubert Hurkacz (non prima ore: 14:30)

3. [5] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [7] Maximo Gonzalez / Andres Molteni (non prima ore: 18:30)

4. [4] Jannik Sinner vs [8] Holger Rune (non prima ore: 21:00)