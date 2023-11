Martina Trevisan e Jasmine Paolini trascinano l’Italia in Semifinale alla Billie Jean King Cup: le loro dichiarazioni

L’Italia celebra un momento glorioso nel tennis femminile grazie alla vittoria di Martina Trevisan contro la tedesca Eva Lys alla Billie Jean King Cup. In un match carico di tensione, Trevisan ha superato un primo set combattuto, prevalendo infine con un convincente 7-6 6-1.

Trevisan, dopo aver recuperato da uno svantaggio iniziale di 5-3 nel primo set, ha dimostrato un’impressionante tenuta mentale e tattica. “Il primo set è stato molto lottato e difficile, lei è una giocatrice aggressiva, atipica. Ho dovuto adattare il mio ritmo per contrastarla,” ha dichiarato l’azzurra. La sua capacità di adattarsi alle condizioni di gioco e di gestire la pressione è stata fondamentale per ribaltare la situazione a suo favore.

Esperta e sempre più centrale nel panorama del tennis italiano, Trevisan ha sottolineato l’importanza dello spirito di squadra: “Siamo una squadra sia fuori che dentro il campo, e questo è molto importante.” La sua gioia nel rappresentare l’Italia è palpabile, un elemento chiave del suo successo.

L’attenzione poi si è spostata sul secondo match della giornata, dove Jasmine Paolini ha consolidato il percorso vincente dell’Italia, sconfiggendo Anna Lena Friedsam in soli due set, 6-3 6-2. Paolini ha espresso la sua felicità: “Dedico questa vittoria a tutta la squadra. È bellissimo essere in semifinale.”

Riflettendo sul suo match, Paolini ha messo in evidenza la sua serenità e concentrazione in campo, fattori decisivi per la vittoria. “Mi sentivo bene in campo, ho cercato di rimanere concentrata perché nel tennis non si sa mai,” ha detto.

Sei anni dopo il loro debutto in Fed Cup, Trevisan e Paolini, ora veterane della squadra, celebrano insieme questo traguardo. “Siamo felicissime,” ha concluso Paolini, “è una sensazione incredibile.”

L’Italia ora guarda alle semifinali con ottimismo e spirito combattivo, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del tennis femminile nazionale. Sfideranno una tra Australia, Slovenia o Kazakistan.





Marco Rossi