Italia Avanti nella Billie Jean King Cup: Trevisan conquista il primo punto contro la Germania

L’Italia prende il comando contro la Germania nelle Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals, grazie a una performance discreta di Martina Trevisan. Nell’ambientazione suggestiva dell’Estadio de la Cartuja di Siviglia, la tennista fiorentina si è imposta con grinta e determinazione sul veloce indoor, battendo Eva Lys, numero 130 del ranking WTA, con il punteggio di 7-6(6), 6-1.

Il match si è trasformato in un vero e proprio thriller tennistico soprattutto nel primo set. Trevisan, attualmente numero 43 al mondo, ha dimostrato il suo valore e la sua esperienza, soprattutto nel primo set, dove ha dovuto annullare un set-point nel tie-break contro un’avversaria non facile da domare.

Questo era il secondo incontro tra le due, il primo era avvenuto nel 2019, in un torneo ITF in Germania. Da allora, Lys ha mostrato notevoli miglioramenti, rendendosi un’avversaria assai più insidiosa. Nonostante un inizio di match incerto, con un break per parte, Trevisan ha trovato la chiave giusta sfruttando a suo favore gli errori dell’avversaria.

Il punto di svolta è stato il secondo set. Lys, che aveva mostrato segni di cedimento fisico, ha chiesto un “medical time out” e ha fatto ritorno in campo con evidenti difficoltà. Trevisan ha colto l’occasione, aggiudicandosi il set con un convincente 6-1, sigillando la partita da un impeccabile rovescio lungolinea.

Ora, l’Italia si proietta verso la prossima sfida: Jasmine Paolini, numero 30 del mondo, incontrerà Anna-Lena Friedsam, numero 115. Senza precedenti tra le due. A seguire, il doppio potrebbe vedere Elisabetta Cocciaretto e Martina Trevisan sfidare la coppia tedesca formata da Tatjana Maria e Laura Siegemund, fresca vincitrice delle WTA Finals di specialità.

Vincere contro la Germania è cruciale per l’Italia, che cerca di qualificarsi per la semifinale contro il vincitore del Gruppo B, comprendente Australia, Slovenia e Kazakistan. Finora, i confronti tra Italia e Germania nella Billie Jean King Cup pendono a favore della Germania, con cinque vittorie su sei. Ma con l’inizio fulminante di Trevisan, l’Italia si proietta con rinnovato ottimismo verso la conquista di un risultato importante.