Billie Jean King Cup Finals 2023: I risultati con il dettaglio del Day 3. L’Italia torna in Semifinale dopo nove Anni: Trionfo sulla Germania

Il sogno azzurro si realizza a Siviglia: l’Italia, grazie a prestazioni eccellenti, si qualifica per la semifinale della Billie Jean King Cup by Gainbridge, dopo nove lunghi anni. Nell’atmosfera elettrizzante del veloce indoor dell’Estadio de la Cartuja, la squadra italiana ha dimostrato una forza e una determinazione che mancavano dal lontano 2014.

Il primo colpo è stato assestato da Martina Trevisan, numero 43 nel ranking WTA, che in un match ad alta tensione ha battuto la tedesca Eva Lys, numero 130 del mondo, con il punteggio di 7-6(6), 6-1. La partita, durata oltre due ore, ha visto Trevisan annullare un set-point nel primo set, dimostrando una tenacia e una resistenza psicologica degne di nota.

Successivamente, è stata la volta di Jasmine Paolini, numero 30 del ranking WTA, di portare a casa un altro punto decisivo. Affrontando Anna-Lena Friedsam, numero 115 del mondo, in una partita che non è mai sembrata in discussione, Paolini ha trionfato con un convincente 6-3, 6-2. Nonostante fosse la prima volta che le due si confrontavano, Paolini ha mostrato fin da subito una superiorità netta, frantumando la resistenza della sua avversaria con colpi precisi e potenti.

La tedesca Friedsam si è trovata in difficoltà fin dall’inizio, costretta ad annullare due palle-break già nel secondo gioco del primo set. Con Paolini in grande forma, il primo set è stato archiviato velocemente a suo favore, grazie anche a un break decisivo ottenuto nel quarto game. Il secondo set ha visto Paolini continuare a dominare, con un break iniziale seguito da una serie di giocate eccellenti che hanno messo definitivamente in ginocchio la Friedsam.

La partita si è conclusa con un 6-3 nel secondo set, sigillato da una volée di diritto vincente di Paolini, che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e la gioia incontenibile della squadra italiana. Questa vittoria non solo testimonia il talento e la crescita del tennis femminile italiano, ma segna anche un ritorno importante sul palcoscenico internazionale per l’Italia in questa prestigiosa competizione.

Ecco il programma della Billie Jean King Cup Finals 2023 che si svolgerà dal 7 al 12 novembre a Siviglia. Ecco il programma dettagliato:

ITF Billie Jean King Cup 2023 S. Hunter S. Hunter 7 6 A. Danilina A. Danilina 6 4 Vincitore: S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Danilina 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Danilina 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 3-3 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 S. Hunter 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 S. Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Hunter 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Hunter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Danilina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 S. Hunter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

10:00 Hunter S. (Aus) – Danilina A. (Kaz)

11:30 Birrell K. (Aus) – Putintseva Y. (Kaz)



ITF Billie Jean King Cup 2023 K. Birrell K. Birrell 0 5 Y. Putintseva Y. Putintseva 6 7 Vincitore: Y. Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Birrell 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 5-5 → 5-6 K. Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 K. Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 Y. Putintseva 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Birrell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Birrell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 K. Birrell 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 K. Birrell 0-15 0-30 df 0-40 0-3 → 0-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

13:00 Hunter S./Perez E. – Danilina A./Kulambayeva Z.



ITF Billie Jean King Cup 2023 S. Hunter / E. Perez S. Hunter / E. Perez 6 4 10 A. Danilina / Y. Putintseva A. Danilina / Y. Putintseva 1 6 4 Vincitore: S. Hunter / E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 S. Hunter / E. Perez 0-1 1-1 2-1 3-1 4-1 4-2 4-3 5-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Hunter / E. Perez 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-5 → 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

– 10:00 CET: 🇮🇹 Italia vs. 🇩🇪 Germania 2-0 – Campo Uno

10:00 Trevisan M. (Ita) – Lys E. (Ger)



ITF Billie Jean King Cup 2023 M. Trevisan M. Trevisan 7 6 E. Lys E. Lys 6 1 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 E. Lys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Lys 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 E. Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 E. Lys 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 E. Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Trevisan 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 E. Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 E. Lys 15-0 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 E. Lys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

11:30 Paolini J. (Ita) – Friedsam A-L. (Ger)



ITF Billie Jean King Cup 2023 J. Paolini J. Paolini 6 6 A. Friedsam A. Friedsam 3 2 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Friedsam 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-1 → 5-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-1 → 5-1 A. Friedsam 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Friedsam 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Friedsam 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Friedsam 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Friedsam 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Friedsam 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

13:00 Cocciaretto E./Trevisan M. – Maria T./Siegemund L.



ITF Billie Jean King Cup 2023 L. Bronzetti / E. Cocciaretto L. Bronzetti / E. Cocciaretto 1* 6 6 A. Friedsam / L. Siegemund A. Friedsam / L. Siegemund 1 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 6-6 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 A. Friedsam / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Friedsam / L. Siegemund 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-3 → 1-3 A. Friedsam / L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 0-3 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-4 → 6-4 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Friedsam / L. Siegemund 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 4-1 → 4-2 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-1 → 4-1 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 3-1 A. Friedsam / L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 L. Bronzetti / E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 A. Friedsam / L. Siegemund 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Centrale

– 10:00 CET: 🇫🇷 Francia vs. 🇩🇪 Germania – Campo Centrale– 10:00 CET: 🇰🇿 Kazakistan vs. 🇸🇮 Slovenia – Campo Uno– Non prima delle 16:00 CET: 🇪🇸 Spagna vs. 🇵🇱 Polonia – Campo Centrale– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇿 Repubblica Ceca vs. 🇺🇸 Stati Uniti – Campo Uno

Semifinali:

– Sabato 11 novembre:

– 10:00 CET: Semifinale 1 – Vincitore Girone D vs. Vincitore Girone B – Campo Centrale

– Non prima delle 16:00 CET: Semifinale 2 – Vincitore Girone A vs. Vincitore Girone C – Campo Centrale

Finale:

– Domenica 12 novembre:

– 15:00 CET: Finale – Campo Centrale

Incontri già disputati

– Mercoledì 8 novembre:

– 10:00 CET: 🇫🇷 Francia vs. 🇮🇹 Italia 1-2 – Campo Centrale

10:10 Cornet A. (Fra) – Trevisan M. (Ita)



ITF Billie Jean King Cup 2023 A. Cornet A. Cornet 6 2 2 M. Trevisan M. Trevisan 2 6 6 Vincitore: M. Trevisan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 A. Cornet 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Trevisan 15-0 30-0 15-0 15-30 df 30-30 30-40 5-2 → 6-2 A. Cornet 15-15 15-40 5-1 → 5-2 M. Trevisan 0-15 15-40 4-1 → 5-1 A. Cornet 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 0-1 → 1-1 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

11:40 Garcia C. (Fra) – Paolini J. (Ita)



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Garcia C. Garcia 6 7 4 J. Paolini J. Paolini 7 5 6 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Garcia 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-3 → 4-4 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 J. Paolini 15-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-5 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 C. Garcia 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Paolini 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

13:10 Garcia C./Mladenovic K. – Cocciaretto E./Trevisan M.



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Garcia / K. Mladenovic C. Garcia / K. Mladenovic 5 6 10 E. Cocciaretto / M. Trevisan E. Cocciaretto / M. Trevisan 7 2 6 Vincitore: C. Garcia / K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 C. Garcia / K. Mladenovic 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 3-3 4-3 df 5-3 6-3 7-3 8-3 8-4 9-4 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-1 → 3-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 3-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Cocciaretto / M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Garcia / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto / M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace df 0-1 → 1-1 C. Garcia / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

ITF Billie Jean King Cup 2023 R. Masarova R. Masarova 3 1 M. Stakusic M. Stakusic 6 6 Vincitore: M. Stakusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Masarova 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 M. Stakusic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-4 → 1-4 M. Stakusic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 R. Masarova 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-2 → 0-3 M. Stakusic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 R. Masarova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Stakusic 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Stakusic 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 R. Masarova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 M. Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Masarova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Stakusic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Masarova 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1

Masarova R. (Esp) – Stakusic M. (Can)

Sorribes Tormo S. (Esp) – Fernandez L. (Can)



ITF Billie Jean King Cup 2023 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 L. Fernandez L. Fernandez 7 7 Vincitore: L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* df 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 df 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 L. Fernandez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Fernandez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 L. Fernandez 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 L. Fernandez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

Bassols M./Bucsa C. – Dabrowski G./Fernandez L.



ITF Billie Jean King Cup 2023 R. Masarova / S. Sorribes Tormo R. Masarova / S. Sorribes Tormo 2 5 E. Bouchard / G. Dabrowski E. Bouchard / G. Dabrowski 6 7 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Masarova / S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 E. Bouchard / G. Dabrowski 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Masarova / S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 E. Bouchard / G. Dabrowski 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 1-2 R. Masarova / S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6

– Martedì 7 novembre:

– 10:00 CET: 🇦🇺 Australia vs. 🇸🇮 Slovenia 1-2 – Campo Centrale

10:00 Tomljanovic A. (Aus) – Juvan K. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 4 1 K. Juvan K. Juvan 6 6 Vincitore: K. Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Juvan 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Juvan 15-15 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tomljanovic 30-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 15-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 K. Juvan 15-0 df 15-15 30-15 30-30 15-0 df 5-5 A. Tomljanovic 40-A 4-5 → 5-5 K. Juvan 15-40 4-4 → 4-5 A. Tomljanovic 15-0 3-4 → 4-4 K. Juvan 40-40 3-3 → 3-4 A. Tomljanovic 15-0 2-3 → 3-3 K. Juvan 2-2 → 2-3 A. Tomljanovic 2-1 → 2-2 K. Juvan 15-0 15-15 1-1 → 2-1 A. Tomljanovic 30-0 15-15 0-1 → 1-1 K. Juvan 0-0 → 0-1

11:30 Saville D. (Aus) – Zidansek T. (Slo)



ITF Billie Jean King Cup 2023 D. Saville D. Saville 1 4 T. Zidansek T. Zidansek 6 6 Vincitore: T. Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 3-5 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 D. Saville 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 T. Zidansek 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Zidansek 15-0 40-0 1-5 → 1-6 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Saville 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

13:00 Birrell K./Saville D. – Juvan K./Zidansek T.



ITF Billie Jean King Cup 2023 K. Birrell / S. Hunter K. Birrell / S. Hunter 7 6 6 V. Erjavec / E. Milic V. Erjavec / E. Milic 5 7 7 Vincitore: K. Birrell / S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 V. Erjavec / E. Milic 0-1 0-2 0-3 0-4 1-4 2-4 3-4 3-5 4-5 df 4-6 4-7 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Birrell / S. Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-6 → 6-6 V. Erjavec / E. Milic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 K. Birrell / S. Hunter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Erjavec / E. Milic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 40-40 4-4 → 4-5 K. Birrell / S. Hunter 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5

– Non prima delle 16:00 CET: 🇨🇭 Svizzera vs. 🇨🇿 Repubblica Ceca 0-3 – Campo Centrale

16:00 Naef C. (Sui) – Noskova L. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 C. Naef C. Naef 6 6 4 L. Noskova L. Noskova 7 4 6 Vincitore: L. Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Naef 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-4 → 4-5 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 0-30 0-40 15-40 df 4-2 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-1 → 4-2 C. Naef 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-1 → 3-1 C. Naef 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Noskova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 C. Naef 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 C. Naef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 C. Naef 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 L. Noskova 15-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 L. Noskova 15-0 15-30 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Naef 15-0 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-1 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 C. Naef 15-0 15-15 40-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Naef 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 L. Noskova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 C. Naef 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 C. Naef 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

17:30 Golubic V. (Sui) – Bouzkova M. (Cze)



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic V. Golubic 4 4 M. Bouzkova M. Bouzkova 6 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Golubic 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Bouzkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-0 → 1-0

19:00 Golubic V./Teichmann J. – Krejcikova B./Siniakova K.



ITF Billie Jean King Cup 2023 V. Golubic / J. Teichmann V. Golubic / J. Teichmann 6 2 B. Krejcikova / K. Siniakova B. Krejcikova / K. Siniakova 7 6 Vincitore: B. Krejcikova / K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-5 → 2-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Golubic / J. Teichmann 15-0 30-0 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Krejcikova / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 V. Golubic / J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 B. Krejcikova / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Gruppo A:

– 🇨🇭 Svizzera 0V. 1S.

– 🇨🇿 Repubblica Ceca 1V. 0S.

– 🇺🇸 USA

Gruppo B:

– 🇦🇺 Australia 0V 1S.

– 🇰🇿 Kazakistan

– 🇸🇮 Slovenia 1V. 0S.

Gruppo C:

– 🇪🇸 Spagna

– 🇨🇦 Canada

– 🇵🇱 Polonia

Gruppo D:

– 🇫🇷 Francia 0V. 1S.

– 🇮🇹 Italia 2V. 0S.- Semifinale

– 🇩🇪 Germania 0V. 1s