Fabio Fognini rinasce a Metz: Sconfitto Bublik dopo una maratona. Annullate tre palle match

Fabio Fognini riscrive le proprie certezze e, con una battaglia lunga quasi tre ore, torna ai quarti di finale di un torneo ATP 250, distanza che non colmava da oltre un anno e mezzo. La sua rinascita si consuma sul veloce di Metz, dove ha battuto Alexander Bublik, testa di serie numero 5 e 33º nel ranking ATP, ex top 25 solo pochi mesi fa. Un trionfo maturato tra il talento e la grinta del ligure, coadiuvato anche da qualche errore di troppo del kazako, che non ha capitalizzato tre match point nel secondo set, prima di cedere con il punteggio di 4-6, 7-6(7), 7-6(5).

Per Fognini, una vittoria dal peso notevole, un barlume di luce in un anno altrimenti tormentato, che lo ha visto retrocedere oltre la 150ª posizione mondiale. L’azzurro ha avuto la meglio su un Bublik in forma, finalista proprio a Metz l’anno scorso e vincitore a Anversa nelle recenti settimane. Ora, Fognini può nutrire il sogno di un quarto di finale tutto italiano, con la prospettiva di incontrare Lorenzo Sonego, impegnato in serata contro il giovane Shelbayh.

Il match non era iniziato nel migliore dei modi per Fognini, rapidamente sotto 5-1. Ma l’azzurro non si è dato per vinto, rimontando fino al 5-4. Nonostante il tentativo, il primo set si è chiuso a favore di Bublik, ma Fognini ha trovato l’energia per entrare veramente in partita.

Il secondo set si è aperto con Fognini che cancellava due palle break, preludio di un equilibrio che ha pervaso l’intero parziale. Il ligure non ha sfruttato cinque occasioni per il break nel lungo ottavo gioco, ma è stato Bublik a rimpiangere di più: sul 6-5 ha mancato un match point con un doppio fallo, venendo poi recuperato. Nei momenti decisivi del tie-break, Bublik ha sprecato altri due match point (uno servendo da sotto), per poi cedere 9-7.

Nel set decisivo, Fognini ha sfoderato un tennis aggressivo, trovando il break a metà set. Sul 5-4, servendo per il match, ha affrontato due punti intensi che hanno sorriso a Bublik per questione di millimetri ed ha ottenuto il break. Ma nel tie-break finale, è stato Fognini a trionfare, conquistando il punto decisivo con una volée di dritto e un sorriso che non si vedeva da tempo sul volto dell’italiano.

ATP Metz Alexander Bublik [5] Alexander Bublik [5] 6 6 6 Fabio Fognini Fabio Fognini 4 7 7 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* ace 3-3* 3*-4 3*-5 df 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Fognini 0-40 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Bublik 15-0 30-0 ace ace 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Bublik 30-40 15-0 30-0 ace 3-5 → 4-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 30-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 15-15 ace 30-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-40 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik 30-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 df 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 40-A df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-2 → 5-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 5-1 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-1 → 3-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

**Servizio Bublik**

– Aces: 19

– Doppi falli: 13

– Prima di servizio in campo: 78/129 (60%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 58/78 (74%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 23/51 (45%)

– Break point salvati: 8/11 (73%)

– Giochi di servizio giocati: 17

**Servizio Fognini**

– Aces: 1

– Doppi falli: 6

– Prima di servizio in campo: 64/119 (54%)

– Punti vinti con la prima di servizio: 45/64 (70%)

– Punti vinti con la seconda di servizio: 26/55 (47%)

– Break point salvati: 5/9 (56%)

– Giochi di servizio giocati: 17

**Statistiche in Risposta**

– Punti vinti sul primo servizio dell’avversario: Bublik 19/64 (30%), Fognini 20/78 (26%)

– Punti vinti sul secondo servizio dell’avversario: Bublik 29/55 (53%), Fognini 28/51 (55%)

– Break point convertiti: Bublik 4/9 (44%), Fognini 3/11 (27%)

– Giochi di ritorno giocati: 17 per entrambi

**Statistiche dei Punti**

– Punti vinti al servizio: Bublik 81/129 (63%), Fognini 71/119 (60%)

– Punti vinti in risposta: Bublik 48/119 (40%), Fognini 48/129 (37%)

– Punti totali vinti: Bublik 129/248 (52%), Fognini 119/248 (48%)

**Analisi:**

La partita tra Bublik e Fognini è stata una lotta intensa di servizio e risposta. Bublik ha mostrato una potenza esplosiva con 19 aces e una percentuale solida di punti vinti sulla prima di servizio (74%). Fognini, nonostante i 13 doppi falli, ha mantenuto una percentuale rispettabile di punti vinti sulla prima di servizio (70%).

Nel gioco in risposta, Fognini ha avuto una lieve superiorità nel convertire i punti sul secondo servizio di Bublik (55% contro 53%), ma Bublik è stato leggermente più efficace nel convertire i break point (44% contro 27%).

In termini di punti totali vinti, Bublik ha avuto un margine di vantaggio, vincendo il 52% dei punti contro il 48% di Fognini. Questa prestazione ha evidenziato la capacità di Fognini di mantenere la pressione e di sfruttare le opportunità quando si presentavano, portando a casa la partita pur conquistando meno punti.





Marco Rossi