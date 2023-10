Infuriano le polemiche per la pessima organizzazione delle WTA Finals. Sabalenka: “È una mancanza di rispetto oltre ogni limite da parte della WTA”

Abbiamo raccontato nei giorni scorsi, anche con alcuni video, la surreale (e gravissima) vicenda dell’organizzazione dell’impianto per le WTA Finals a Cancun. Nella bella località turistica messicana i lavori per la costruzione dell’impianto sono partiti con colpevole ritardo, tanto che a soli 5 giorni all’avvio del torneo – il più importante nell’annata del WTA Tour, Slam esclusi – le tribune non erano nemmeno abbozzate e il campo da gioco, fatto ancor più grave, non ancora terminato. Facile ipotizzare che le condizioni del manto sarebbero state pessime, visto che i vari strati di resine sintetiche che compongono il rettangolo da gioco necessitano di un minimo di tempo per assestarsi e diventare omogenee. Di questo e molto altro si sono lamentate senza mezzi termini le campionesse presenti a Cancun. Riportiamo alcuni loro messaggi, che mettono spalle al muro WTA e l’organizzazione locale, davvero dilettantistica.

Così Elena Rybakina ha parlato alla stampa locale: “Nel complesso, qui non è facile. Tutti stanno lottando. Tutti stanno cercando di fare del loro meglio. Come ho detto, non sono affatto soddisfatta delle condizioni e dell’organizzazione del torneo. Per quanto riguarda il campo, non voglio davvero parlarne. Ma ovviamente non va bene. Di sicuro non è a livello di una final 8. Perché era tutto in ritardo e non c’era tempo per sistemare nulla. Lo potete vedere dagli scambi e dai colpi che abbiamo mal centrato entrambe. Penso che la qualità della partita non sia stata delle migliori. Ma come ho detto, ho cercato di fare del mio meglio”.

Ancor più dure le parole da parte di Aryna Sabalenka: “È una mancanza di rispetto oltre ogni limite da parte della WTA nei confronti delle giocatrici. A volte non mi sento nemmeno sicuro di muovermi su questo campo. Non è il livello che mi aspetto dalle finali WTA. Ringrazio per questa sfida che sto affrontando in questo momento, dover imparare ad adattarmi rapidamente alle condizioni. Grazie per questo… Ma non è una cosa che mi aspetto da un torneo di così alto livello”.

Così Maria Sakkari dopo la sconfitta contro Sabalenka: “Non ho molto da dire… Penso che fosse abbastanza ovvio che non sentivo il mio gioco e non mi sentivo a mio agio là fuori. È stata una giornata molto, molto brutta. Semplicemente non penso di essere la prima o l’ultima persona che si è sentita così in campo o ha pianto in campo. Non è carino. Ma a nessuno piace farsi fare a fettine così in campo”.

È davvero stridente riportare le parole delle giocatrici e confrontarle con la clip diffusa sui social dalla WTA appena prima dell’avvio del torneo, che mostra con orgoglio lo “Stadio Paradiso” di Cancun…

Il torneo ormai è scattato e non c’è più tempo per rimediare in corsa ai gravi errori commessi. Speriamo che sia comunque un torneo valido e regali un buono spettacolo. Tuttavia sarebbe opportuno che i responsabili di questa situazione si facciano avanti, ammettendo le proprie colpe e quindi avessero la dignità di fare poi un passo indietro…

Marco Mazzoni