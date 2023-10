WTA Finals 2023 – Cancun: Otto giocatrici in lizza per la gloria. Si parte domani sera

Domenica 29 ottobre avranno inizio le WTA Finals 2023 a Cancun in Messico (hard). Dopo l’annuncio della composizione dei due gruppi di round-robin, l’anticipazione cresce, pronta a determinare le quattro semifinaliste. Aryna Sabalenka e Iga Swiatek sono in corsa per il primo posto nel ranking mondiale e partono come favorite, ma non possono permettersi distrazioni contro nessuna avversaria.

Le WTA Finals 2023 sono ricche di promesse e potrebbero risultare una delle edizioni più combattute e di alto livello degli ultimi anni. Aryna Sabalenka ha recentemente superato Iga Swiatek come numero 1 al mondo, ma è plausibile che qualsiasi delle otto partecipanti possa emergere come campionessa. In un torneo dove ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza, l’attenzione è al massimo.

È importante sottolineare che il formato del torneo prevede due gruppi di quattro giocatrici ciascuno, che si sfideranno l’una contro l’altra per determinare le due migliori di ciascun gruppo. La vincitrice di un gruppo affronterà la seconda dell’altro in semifinale, e viceversa. Questo significa che il round-robin potrebbe essere deciso da dettagli minimi, come il bilancio dei set vinti o persino dei giochi. Non c’è spazio per errori o distrazioni per chi vuole arrivare in fondo.

Il sorteggio delle WTA Finals 2023 ha presentato due gruppi estremamente competitivi ed equilibrati. Si prevede un feroce contrasto di stili nel Girone Chetumal in un gruppo dove le forti battitrici Sabalenka e Rybakina cercheranno di superare con la loro potenza due delle giocatrici più combattive del circuito come Pegula e Sakkari. L’americana arriva in un ottimo momento e possiede le armi necessarie per contenere l’offensiva delle due favorite, mentre Sakkari sembra essere quella con meno possibilità. Tuttavia, il suo spirito competitivo e la sua versatilità potrebbero renderla molto pericolosa se è in forma.

Nel gruppo Bacalar, la lotta è serrata. Swiatek ha l’obiettivo di riconquistare il suo titolo e dimostrare che è pronta a guidare nuovamente il tennis mondiale. Tuttavia, potrebbe trovarsi di fronte a una Coco Gauff in grande forma dopo la sua straordinaria vittoria a New York. Allo stesso tempo, Ons Jabeur, nonostante alcune incertezze, potrebbe rivelarsi un’avversaria formidabile se riuscirà a superare i problemi fisici che hanno influenzato alcune sue prestazioni quest’anno. Marketa Vondrousova, con il suo miglioramento notevole quest’anno e il suo stile di gioco ambidestro, potrebbe rappresentare una vera e propria sfida per le avversarie.

SINGOLARE – GRUPPO BACALAR

(1) Aryna Sabalenka

(4) Elena Rybakina

(5) Jessica Pegula

(8) Maria Sakkari

SINGOLARE – GRUPPO CHETUMAL

(2) Iga Swiatek

(3) Coco Gauff

(6) Ons Jabeur

(7) Marketa Vondrousova

DOPPIO – GRUPPO MAHAHUAL

(1) Coco Gauff / Jessica Pegula

(4) Katerina Siniakova / Barbora Krejcikova

(6) Laura Siegemund / Vera Zvonareva

(7) Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

DOPPIO – GRUPPO MAYA KA’AN

(2) Storm Hunter / Elise Mertens

(3) Shuko Aoyama / Ena Shibahara

(5) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk

(8) Ellen Perez / Nicole Melichar-Martinez

(3) Shuko Aoyama/ (3) Ena Shibaharavs (5) Desirae Krawczyk/ (5) Demi Schuurs(4) Elena Rybakinavs (5) Jessica Pegula(1) Aryna Sabalenkavs (8) Maria Sakkari(1) Coco Gauff/ (1) Jessica Pegulavs (7) Gabriela Dabrowski/ (7) Erin Routliffe

Il programma di Lunedì 30 Ottobre

Estadio Paradisus – ore 21:30

(2) Storm Hunter / (2) Elise Mertens vs (3) Shuko Aoyama / (3) Ena Shibahara

(2) Iga Swiatek vs (7) Marketa Vondrousova Non prima 00:00

(3) Coco Gauff vs (6) Ons Jabeur Non prima 02:00

(5) Desirae Krawczyk / (5) Demi Schuurs vs (8) Nicole Melichar-Martinez / (8) Ellen Perez





Marco Rossi