Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Venerdì 27 Ottobre 2023

Doppietta azzurra nel doppio dell’ultimo dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

L’acquazzone del mattino ha stravolto di nuovo il programma della giornata e sono andate in scena solo le finali dei doppi.

Nel maschile, Giovanni Oradini e Alexander Weis hanno battuto 7-6(1), 7-5 i cechi Filip Duda e Roman Postolka mentre, nel femminile, Martina Colmegna, in coppia con l’argentina Guillermina Naya, l’ha spuntata 6-2, 6-7(6), 10-8 sulla tedesca Katharina Hobgarski e l’elvetica Ylena In-Albon.

Domani, Giove Pluvio permettendo, si disputerà un doppio turno. Per il maschile, si giocheranno i quarti e le semifinali, per il femminile ottavi e quarti.