Tokyo: prima finale ATP per Shelton, trova Karatsev

Ha lottato e sofferto per 2 ore e 50 minuti Ben Shelton per venire a capo dell’ottimo Marcos Giron di quest’autunno nella semifinale dell’ATP 500 di Tokyo. Una vittoria per lui storica: domani (non prima delle 16.30 orario locale) disputerà la prima finale sul tour maggiore, affrontando il russo Aslan Karatsev.

Il 21enne recente semifinalista agli US Open l’ha spuntata nel derby a stelle strisce per 6-7(2) 7-6(5) 6-4, bravo a mantenere la calma dopo aver perso il primo set, convertendo quattro delle otto palle break guadagnate e issandosi così all’atto finale del torneo nipponico.

“È un risultato enorme per me e per la mia squadra, soprattutto per come è andata la partita oggi”, ha detto Shelton a caldo dopo il successo. “Sicuramente una delle partite più difficili che abbia giocato in vita mia. Marcos mi stava superando da fondo campo in quasi tutti gli scambi e ho dovuto cambiare completamente il mio gioco per avere una possibilità. Essere in grado di venire a capo di questa partita, non solo capire alcune cose ma vincerla e sbarcare alla mia prima finale ATP, rende la vittoria davvero splendida”.

È parso provato Ben al termine del match, ma crede di esser a posto per giocarsi le sue carte domani: “Le gambe sono un po’ pesanti, ma domani saranno sicuramente a posto, sarò pronto a giocare. Penso che, se non altro, l’adrenalina mi aiuterà a superare la fatica di oggi”.

Grazie ai punti conquistati a Tokyo, Shelton è già sicuro di salire al n.17 della classifica, ma in caso di successo toccherebbe 2355 punti, superando Dimitrov e Khachanov.

Shelton quest’anno ha brillato negli Slam, con i quarti di finale agli Australian Open e le semifinali agli US Open, ma fino al successo di oggi a Tokyo era il giocatore con la posizione più alta nella classifica ATP a non aver ancora disputato una finale sul tour maggiore. Karatsev invece disputerà la sua quinta finale ATP, la prima dopo Sydney nel gennaio 2022. L’attuale numero 50 del mondo cerca il suo quarto titolo. C’è un solo precedente, andato in scena lo scorso settembre proprio a US Open, vinse Shelton in quattro set. Ricordiamo che proprio Shelton sarà l’avversario di primo turno di Jannik Sinner all’ATP 500 di Vienna la prossima settimana.