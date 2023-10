ATP 250 Anversa, Stoccolma e ATP 500 Tokyo: I risultati con il dettaglio del Day 3. Hubert Hurkacz subito eliminato a Tokyo. In campo Lorenzo Sonego a Stoccolma (LIVE)

Il tennis non si ferma: meno di 72 ore dopo aver conquistato il suo secondo titolo Masters 1000 in carriera a Shanghai, Hubert Hurkacz, numero 11 del mondo, è stato eliminato questo mercoledì nel primo turno dell’ATP 500 di Tokyo, in Giappone, dove cercava di proseguire il suo buon momento di forma con gli occhi puntati sulle ATP Finals di Torino, per le quali sta ancora cercando di qualificarsi.

Hurkacz è caduto per mano del cinese Zhang Zhizhen, numero 56 ATP e uno dei giocatori che gli ha dato più filo da torcere la scorsa settimana, con il punteggio di 3-6, 6-4 7-6(4), in una sfida di 2 ore e 14 minuti in cui il polacco sembrava avere una vittoria tranquilla in tasca quando, dopo 50 minuti, era in vantaggio per 6-3 3-1. Da sottolineare un tweener assolutamente non necessario sul 3-2 15-0, che ha finito per dare il via alla perdita di controllo dell’incontro da parte del polacco. Zhang, ora ad una vittoria di distanza dall’entrare nella top 50 ATP, affronterà nel secondo turno il russo Alsan Karatsev, con cui ha perso nei quarti di finale a Madrid.

1. Petros Tsitsipas/ Stefanos Tsitsipasvs [4] Matwe Middelkoop/ Andreas Mies

2. Dominic Stricker vs Botic van de Zandschulp (non prima ore: 14:00)



3. [4] Arthur Fils vs [WC] Mark Lajal (non prima ore: 16:30)



4. [Q] Giovanni Mpetshi Perricard vs [WC] David Goffin (non prima ore: 19:00)



5. Gregoire Barrere vs [3] Alexander Bublik



Court 1 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Nuno Borges vs Dominik Koepfer



2. [1] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Ariel Behar / Adam Pavlasek



3. Alexander Shevchenko vs [8] Juan Pablo Varillas (non prima ore: 15:00)



4. [3] Lloyd Glasspool / Hugo Nys vs Constantin Frantzen / Hendrik Jebens



5. Romain Arneodo / Sam Weissborn vs [2] Kevin Krawietz / Tim Puetz



1. [1] Maximo Gonzalez/ Andres Moltenivs Andrey Golubev/ Denys Molchanov

2. [3] Tallon Griekspoor vs Emil Ruusuvuori (non prima ore: 14:00)



3. J.J. Wolf vs Laslo Djere (non prima ore: 15:00)



4. [PR] Gael Monfils vs Marton Fucsovics (non prima ore: 18:00)



5. [1] Holger Rune vs Miomir Kecmanovic



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Yuki Bhambri / Julian Cash vs [2] Nikola Cacic / Mate Pavic



2. Thiago Seyboth Wild vs Roman Safiullin



3. Lorenzo Sonego vs [Q] Pavel Kotov



4. Tallon Griekspoor / Bart Stevens vs [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul



5. [4] Robert Galloway / Albano Olivetti vs [WC] Filip Bergevi / Leo Borg



ATP 500 Tokyo (Giappone) – 2° Turno , cemento

ATP Tokyo Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 3 6 7 Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 4 6 Vincitore: Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 1-2 → 1-3 Z. Zhang 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 40-A 40-40 A-40 ace ace 3-3 → 3-4 Z. Zhang 0-15 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Z. Zhang 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

1. Zhizhen Zhangvs Hubert Hurkacz1T

2. [8] Felix Auger-Aliassime vs Sebastian Ofner



ATP Tokyo Felix Auger-Aliassime [8] Felix Auger-Aliassime [8] 6 6 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 4 1 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 4-1 → 5-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Ofner 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Ofner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [5] Tommy Paul vs Mackenzie McDonald



ATP Tokyo Tommy Paul [5] Tommy Paul [5] 15 4 Mackenzie McDonald • Mackenzie McDonald 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 4-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 M. McDonald 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. McDonald 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 M. McDonald 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [Q] Marcos Giron vs [2] Casper Ruud (non prima ore: 11:00)



5. Ben Shelton vs Jordan Thompson



KINOSHITA GROUP ARENA – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Seita Watanabe / Takeru Yuzuki vs Jamie Murray / Michael Venus



2. Rinky Hijikata / Max Purcell vs [LL] Shintaro Mochizuki / Rio Noguchi



ATP Tokyo Rinky Hijikata / Max Purcell Rinky Hijikata / Max Purcell 5 7 10 Shintaro Mochizuki / Rio Noguchi Shintaro Mochizuki / Rio Noguchi 7 6 5 Vincitore: Hijikata / Purcell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 S. Mochizuki / Noguchi 0-1 0-2 1-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 5-7 5-8 5-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Mochizuki / Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 S. Mochizuki / Noguchi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-3 → 3-4 R. Hijikata / Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Mochizuki / Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 R. Hijikata / Purcell 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Mochizuki / Noguchi 15-15 30-15 30-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-6 → 5-7 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 R. Hijikata / Purcell 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 R. Hijikata / Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Hijikata / Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 R. Hijikata / Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Mochizuki / Noguchi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [LL] Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama vs Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry



ATP Tokyo Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama Kaichi Uchida / Yasutaka Uchiyama 0 6 4 Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry • Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry 0 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 4-1 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-40 5-0 → 6-0 K. Uchida / Uchiyama 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-0 → 5-0 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 K. Uchida / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-0 → 3-0 F. Cerundolo / Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 K. Uchida / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. Alexander Erler / Lucas Miedler vs [3] Marcelo Arevalo / Jean-Julien Rojer



5. [Q] Taisei Ichikawa / Masamichi Imamura vs Ben McLachlan / Yoshihito Nishioka



