WTA 250 Hong Kong e Jiujian: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

WTA 250 Hong Kong – Tabellone Qualificazione – hard

Centre Court – ore 03:00

Justine Leong vs (8) Tatiana Prozorova

Yui Hei Hebe Leung vs (12) Thasaporn Naklo

(3) Su Jeong Jang vs Sin Yu Che

(4) Hina Inoue vs Ho Ching Wu

Court 1 – ore 03:00

Man Ying Ng vs (9) Carol Zhao

(2) Ye-Xin Ma vs Makoto Ninomiya

I-Hsuan Cho vs (10) Kyoka Okamura

(5) Jia-Jing Lu vs Nadiya Kolb

Court 2 – ore 03:00

(6) Han Shi vs Ulrikke Eikeri

Yi-Tsen Cho vs (7) En-Shuo Liang

(1) Xinyu Gao vs Chia Yi Tsao

Meiqi Guo vs (11) Mei Yamaguchi

WTA 250 Jiujian – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Mananchaya Sawangkaew vs (WC) Xinyu Jiang

Eden Silva vs (7) Zongyu Li

(2) Xinxin Yao vs (WC) Jing-Jing Lu

Jiaqi Wang vs (5) Fangzhou Liu

(3) Xiaodi You vs Yidi Yang

Ekaterina Yashina vs (8) Peangtarn Plipuech

(4) Zhibek Kulambayeva vs Priska Nugroho

Shuo Feng vs (6) Maria Portillo Ramirez

Court 1 – ore 04:00

Jiaqi Wang vs (5) Fangzhou Liu Inizio 04:00

(3) Xiaodi You vs Yidi Yang

Ekaterina Yashina vs (8) Peangtarn Plipuech Non prima 09:00

Court 2 – ore 04:00

(4) Zhibek Kulambayeva vs Priska Nugroho Inizio 04:00

(2) Xinxin Yao vs Jing-Jing Lu Non prima 06:00