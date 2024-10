Berrettini si ferma ai quarti di Vienna: Khachanov vince in due set

Matteo Berrettini esce di scena ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna, sconfitto da Karen Khachanov con il punteggio di 6-1, 6-4. Per la prima volta in cinque confronti diretti, il russo ha avuto la meglio sull’azzurro, in un match decisamente a senso unico.

Il primo set è stato un monologo di Khachanov, con Berrettini in evidente difficoltà al servizio. L’azzurro ha concesso ben 11 palle break, riuscendo a salvare un solo game dopo essere stato sotto 0-40. Il russo ha chiuso il parziale 6-1 con autorità, servendo in maniera impeccabile e collezionando 5 ace.

Nel secondo parziale, Berrettini ha mostrato qualche segnale di ripresa, specialmente al servizio, ma non è bastato per invertire l’inerzia del match. Il momento decisivo è arrivato sul 4-4, quando il romano ha ceduto il servizio dopo aver commesso alcuni errori cruciali. Ironicamente, le uniche due palle break del match per Berrettini sono arrivate nell’ultimo game, ma Khachanov è riuscito a salvarle e a chiudere l’incontro.

I numeri al servizio sono impietosi: Berrettini ha vinto solo il 36% dei punti con la seconda contro il 68% del russo, mentre con la prima il divario è stato del 68% contro il 79% a favore di Khachanov. L’azzurro ha concesso complessivamente 12 palle break, un dato che contrasta nettamente con la prestazione del turno precedente contro Tiafoe, dove ne aveva salvate 15 su 16.

Il cammino di Berrettini proseguirà a Parigi-Bercy, dove l’obiettivo rimane quello di chiudere la stagione tra i primi 32 giocatori del mondo, posizione che garantirebbe la testa di serie nei tornei più importanti del 2025.

ATP Vienna Matteo Berrettini Matteo Berrettini 1 4 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Berrettini 🇮🇹 Khachanov 🇷🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 241 313 Ace 6 5 Doppi falli 0 0 Prima di servizio 37/51 (73%) 33/52 (63%) Punti vinti sulla prima 25/37 (68%) 26/33 (79%) Punti vinti sulla seconda 5/14 (36%) 13/19 (68%) Palle break salvate 9/12 (75%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 8 9 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 53 159 Punti vinti sulla prima di servizio 7/33 (21%) 12/37 (32%) Punti vinti sulla seconda di servizio 6/19 (32%) 9/14 (64%) Palle break convertite 0/2 (0%) 3/12 (25%) Giochi di risposta giocati 9 8 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 8/11 (73%) 7/7 (100%) Vincenti 19 15 Errori non forzati 27 11 Punti vinti al servizio 30/51 (59%) 39/52 (75%) Punti vinti in risposta 13/52 (25%) 21/51 (41%) Totale punti vinti 43/103 (42%) 60/103 (58%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 221km/h (137 mph) 212km/h (131 mph) Velocità media prima 210km/h (130 mph) 202km/h (125 mph) Velocità media seconda 174km/h (108 mph) 164km/h (101 mph)





Francesco Paolo Villarico