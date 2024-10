Challenger Bratislava: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. C’è Luca Nardi

Challenger Bratislava – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Roman Safiullin vs Qualifier

(Alt) Marc-Andrea Huesler vs (WC) Hynek Barton

Jozef Kovalik vs Luca Van Assche

Aslan Karatsev vs (7) Alexander Ritschard

(3) Marton Fucsovics vs Kei Nishikori

Otto Virtanen vs Lukas Klein

Constant Lestienne vs Laslo Djere

(Alt) Joao Fonseca vs (8) Mikhail Kukushkin

(5) Luca Nardi vs Dino Prizmic

Maximilian Marterer vs (WC) Stan Wawrinka

Billy Harris vs Qualifier

(WC) Lukas Pokorny vs (4) Jacob Fearnley

(6) Damir Dzumhur vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Pierre-Hugues Herbert vs Thiago Agustin Tirante

Qualifier vs (2) Gabriel Diallo

(Alt) (1) Thiago Monteirovs (WC) Tomas LanikMichael Vrbenskyvs (7) Alibek Kachmazov

(Alt) (2) Aleksandar Kovacevic vs Kalin Ivanovski

(WC) Milos Karol vs (11) Maxime Cressy

(3) Hamad Medjedovic vs Benjamin Hassan

Martin Klizan vs (10) Denis Yevseyev

(4) Raphael Collignon vs Jelle Sels

(WC) Norbert Gombos vs (9) Adrian Andreev

(5) August Holmgren vs Egor Gerasimov

Dennis Novak vs (12) Zsombor Piros

(6) Valentin Royer vs Illya Marchenko

(WC) Petr Brunclik vs (8) Emilio Nava

Valentin Royervs Illya MarchenkoAugust Holmgrenvs Egor GerasimovThiago Monteirovs Tomas Lanik(Non prima 14:00)Norbert Gombosvs Adrian AndreevMilos Karolvs Maxime CressyMichael Vrbenskyvs Alibek Kachmazov

Court 3 – ore 10:00

Petr Brunclik vs Emilio Nava

Raphael Collignon vs Jelle Sels

Aleksandar Kovacevic vs Kalin Ivanovski

Dennis Novak vs Zsombor Piros (Non prima 16:00)

Martin Klizan vs Denis Yevseyev

Hamad Medjedovic vs Benjamin Hassan