Auger-Aliassime si ritira da Parigi-Bercy: problemi alla schiena per il canadese

Felix Auger-Aliassime è costretto al forfait al Rolex Paris Masters 2024 a causa di problemi alla zona lombare. Il canadese, che avrebbe dovuto affrontare l’americano Ben Shelton al primo turno del torneo parigino, deve così rinunciare all’ultimo Masters 1000 della stagione.

Il ritiro del tennista nordamericano aprirà le porte del tabellone principale a un lucky loser, ovvero a uno dei giocatori che usciranno sconfitti dall’ultimo turno delle qualificazioni. Una chance importante per chi sarà ripescato, considerando il prestigio e i punti in palio nel torneo parigino.

La rinuncia di Auger-Aliassime rappresenta l’ennesima defezione illustre in questo finale di stagione, dove molti giocatori accusano la stanchezza di un calendario particolarmente intenso. Per Shelton, invece, si aprono nuove prospettive nel torneo, dovendo ora attendere di conoscere il nome del suo nuovo avversario al primo turno e poi in caso di vittoria sfidare il nostro Jannik Sinner.





Marco Rossi