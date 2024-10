WTA 250 Guangzhou: Bronzetti cede a Dolehide al tiebreak decisivo, non ha sfruttato ben 4 match point

Perdere così fa davvero male. Tanta amarezza per Lucia Bronzetti, sconfitta nella semifinale del WTA 250 di Guangzhou dalla qualificata statunitense Caroline Dolehide per 6-3 3-6 7-6(9). La romagnola rimonta un set all’americana, va sotto 2-0 e poi 4-2 nel terzo set ma è brava strappare il contro break all’ultimo tuffo sul 5-4. Il riso finale diventa è un otto volante di emozioni, altri due break (uno a testa) e l’incontro si decide al tiebreak.

Lucia parte fortissimo, vola avanti 3-0 e poi 6-3, ha tre match point consecutivi ma non chiude. Ne ha un altro sul 7 punti a 6 ma non riesce a sfruttarlo, finendo per cedere 11 punti 9 a Dolehide. Battaglia feroce, purtroppo le è mancato letteralmente un punto per portarla a casa e volare in finale. Era il primo confronto diretto tra Bronzetti e Dolehide.

Lucia Bronzetti vs Caroline Dolehide