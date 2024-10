Bronzetti vola in semifinale a Guangzhou: Wang si arrende in due set

Una Lucia Bronzetti sempre più convincente conquista la semifinale del WTA 250 di Guangzhou, superando la cinese Wang Xiyu con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e trentacinque minuti di gioco. Per l’azzurra si profila ora la sfida inedita contro l’americana Dolehide.

Il match si è aperto con una Wang apparentemente più incisiva, capace di dettare il ritmo degli scambi e mettere in difficoltà l’italiana. La tennista cinese, tuttavia, non è riuscita a capitalizzare la sua supremazia iniziale, sprecando ben cinque palle break nei primi game (due nel secondo gioco, altre due sul 2-1 e una del contro-break sul 3-4).

Bronzetti, dimostrando grande maturità tattica, ha saputo resistere alla pressione iniziale dell’avversaria, giocando un tennis solido e paziente. Il momento chiave è arrivato sul 3-3, quando la romagnola ha sfruttato l’unica chance di break a disposizione, indirizzando definitivamente il set verso il 6-4 finale.

Il secondo parziale ha visto un netto cambio di scenario. Wang è apparsa visibilmente in difficoltà fisica, con problemi al collo che ne hanno compromesso in particolare il servizio, come testimoniano i tre doppi falli commessi in un solo game. La situazione è peggiorata progressivamente, con la cinese che ha richiesto più volte l’intervento del medico per problemi fisici.

Bronzetti ha gestito magistralmente la situazione, prendendo subito il comando delle operazioni con un doppio break che l’ha portata sul 5-0. Nonostante un breve sussulto d’orgoglio della cinese, che ha strappato un game sul 5-0, l’azzurra ha chiuso agevolmente sul 6-1.