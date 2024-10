Challenger Seoul: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Julian Ocleppo nelle qualificazioni

Challenger Seoul – Tabellone Principale – hard

(1) Taro Daniel vs Benoit Paire

Dalibor Svrcina vs (WC) Sanhui Shin

Qualifier vs Qualifier

Yan Bai vs (6) Coleman Wong

(3) Nicolas Moreno De Alboran vs Elias Ymer

Alexander Blockx vs Yu Hsiou Hsu

Qualifier vs Jurij Rodionov

Maxime Janvier vs (8) Sho Shimabukuro

(5) Seongchan Hong vs Antoine Escoffier

Ramkumar Ramanathan vs Qualifier

(WC) Yun seong Chung vs (WC) Hyeon Chung

Li Tu vs (4) Chun-Hsin Tseng

(7) Terence Atmane vs Nikoloz Basilashvili

Rio Noguchi vs Tung-Lin Wu

Guy Den Ouden vs Qualifier

Qualifier vs (2) Mackenzie McDonald

Challenger Seoul – Tabellone Qualificazione – hard

🇯🇵 Y. Watanuki (1) vs 🇫🇷 S. Sim (WC)

🇮🇳 N. Kaliyanda Poonacha vs 🇲🇴 M. Leong (12)

🇿🇦 K. Van Wyk (2) vs 🇭🇰 S. Ann (WC)

🇰🇷 S. Lee (WC) vs 🇹🇭 K. Samrej (8)

🇨🇳 J. Cui (3) vs 🇯🇵 T. Masabayashi

🇮🇹 J. Ocleppo (PR) vs 🇺🇸 A. Ayeni (9)

🇯🇵 H. Moriya (4) vs 🇰🇷 S. Han (WC)

🇯🇵 D. Lee vs 🇯🇵 Y. Takahashi (10)

🇨🇳 Y. Zhou (5) vs 🇰🇷 Y. Jeong

🇰🇷 J. Lee (Alt) vs 🇯🇵 K. Isomura (11)

🇯🇵 K. Uchida (6) vs 🇹🇭 T. Chanta

🇳🇿 R. Statham (Alt) vs 🇮🇳 M. Sasikumar (7)

Yosuke Watanukivs Sungbeen SimDuckhee Leevs Yusuke TakahashiSeungMin Leevs Kasidit Samrej

Court 2 – ore 04:00

Niki Kaliyanda Poonacha vs Mitsuki Wei Kang Leong

Yi Zhou vs Yeong-Seok Jeong

Kris Van Wyk vs Suk Ann

Court 13 – ore 04:00

Kaichi Uchida vs Thanapet Chanta

Julian Ocleppo vs Alafia Ayeni

Jea Moon Lee vs Kokoro Isomura

Court 12 – ore 04:00

Hiroki Moriya vs Seonyong Han

Rubin Statham vs Mukund Sasikumar

Jie Cui vs Tomohiro Masabayashi