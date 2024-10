Berrettini si separa da Roig

Arriva improvvisa la notizia di una separazione: Matteo Berrettini ha interrotto la collaborazione con Francisco Roig. Il campione azzurro l’ha comunicato con una breve storia Instagram, che riportiamo.

Dopo la storica collaborazione con Vincenzo Santopadre, Matteo ha scelto per ripartire verso la fine dello scorso anno il coach spagnolo, per anni nel team di Rafa Nadal. Nonostante i “soliti” problemi fisici che affliggono Berrettini, il lavoro con Roig ha portato frutti importanti, visto che nel 2024 ha vinto 3 tornei e si è riavvicinato alla top30 ATP, obiettivo fondamentale per ripartire nel 2025 come testa di serie negli Slam.

Vedremo a questo punto se arriverà un nuovo allenatore già per gli ultimi match della stagione, oppure Matteo comunicherà novità al riguardo prima di ripartire per l’Australia nel 2025.

Mario Cecchi