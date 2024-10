Musetti da sogno a Vienna: primo successo su un Top 10 sul veloce “È stata una vittoria che significa tanto” (con il programma di domani del torneo di Vienna)

Lorenzo Musetti scrive una nuova pagina della sua carriera a Vienna, superando Alexander Zverev e conquistando la prima vittoria contro un Top 10 sul cemento. Un successo che proietta l’azzurro in semifinale contro Jack Draper, in quello che si preannuncia come un derby generazionale.

“È stata una vittoria che significa tanto”, ha commentato Musetti a caldo dopo il match. “Sapevo che Sascha, specialmente su questo campo, è sempre un avversario temibile. Ma mi sentivo in fiducia fin dal primo match del torneo”. Il toscano ha poi analizzato la sua prestazione: “Nonostante l’avvio non brillante, sono riuscito a cambiare strategia di gioco, creandogli molti problemi. La varietà dei colpi e le continue variazioni sono state determinanti.

Sentivo che il mio gioco poteva metterlo in difficoltà, come penso di aver fatto oggi, soprattutto alla fine. Ma, come hai detto, le condizioni sono completamente diverse. Alle Olimpiadi eravamo all’aperto sulla terra battuta e qui siamo al coperto dove probabilmente Sascha può esprimere al meglio la sua energia, credo. Ma penso che le variazioni nel mio gioco possano metterlo un po’ in difficoltà, e penso che oggi le ho utilizzate molto bene, soprattutto nel break all’inizio del secondo set. Quello secondo me è stato un momento importante, dato che finora nessuno gli aveva strappato il servizio in questo torneo. Lui stava servendo con molta fiducia e ovviamente aveva sempre una percentuale alta di prime. E credo che a un certo punto sia uscito un po’ dalla sua zona di comfort. Per fortuna ho colto l’occasione e probabilmente è stato uno dei momenti chiave del match”.

Il numero 17 del mondo ha dimostrato grande maturità tattica, adattando il suo gioco alle esigenze del match. “È stata una partita intensa, lottata, ma credo di aver meritato la vittoria. Ho dovuto superare un inizio difficile, ma sono stato bravo a trovare le contromisure giuste”.

In semifinale, Musetti troverà il britannico Jack Draper, fresco di best ranking al numero 18 ATP. “Con Jack siamo amici, abbiamo un passato comune anche nel circuito junior”, ha rivelato l’azzurro. “Sta attraversando un momento di forma straordinario e ha disputato un’ottima stagione. È un avversario completo, con un ottimo servizio e un timing perfetto sulla palla. Sarà una finale complicata, ma sono pronto alla sfida”.

Center Court – ore 13:00

Alexander Erler / Lucas Miedler vs Harri Heliovaara / Henry Patten

Lorenzo Musetti vs Jack Draper (Non prima 15:00)

Karen Khachanov vs Mensik o De Minaur





Marco Rossi