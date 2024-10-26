WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Lucia Bronzetti (LIVE)

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 05:00
Sofia Kenin
vs (9) Katie Boulter
WTA Tokyo
Sofia Kenin
0
6
6
0
Katie Boulter [9]
0
4
4
0
Vincitore: Kenin
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Boulter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Sofia Kenin
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Katie Boulter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Boulter
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Katie Boulter
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Katie Boulter
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Sofia Kenin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
(1) Qinwen Zheng vs (6) Diana Shnaider Non prima 07:00
WTA Tokyo
Qinwen Zheng [1]•
0
7
6
0
Diana Shnaider [6]
0
6
3
0
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Qinwen Zheng
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Diana Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1*-1
2*-1
2-2*
2-3*
3*-3
3*-4
4-4*
4-5*
5*-5
6*-5
6-6 → 7-6
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
Qinwen Zheng
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Diana Shnaider
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Qinwen Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Diana Shnaider
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
Qinwen Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-0 → 4-0
Qinwen Zheng
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Diana Shnaider
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) Sofia Kenin / (3) Bethanie Mattek-Sands vs Ena Shibahara / Laura Siegemund Non prima 08:30
WTA Tokyo
Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands [3]•
40
1
Ena Shibahara / Laura Siegemund
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands
Ena Shibahara / Laura Siegemund
1-0 → 1-1
Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
(1) Gabriela Dabrowski / (1) Erin Routliffe vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – Semifinali, cemento
Centre Court – ore 08:30
Emily Appleton
/ Qianhui Tang
vs Katarzyna Piter
/ Fanny Stollar Inizio 07:30
WTA Guangzhou
Emily Appleton / Qianhui Tang•
40
5
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
40
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-5 → 5-6
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
4-2 → 4-3
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
2-2 → 3-2
Emily Appleton / Qianhui Tang
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
1-1 → 1-2
Emily Appleton / Qianhui Tang
0-1 → 1-1
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(1) Katerina Siniakova vs Olga Danilovic Non prima 10:30
Il match deve ancora iniziare
Lucia Bronzetti vs Caroline Dolehide Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
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Il match deve ancora iniziare
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