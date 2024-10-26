Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo Lucia Bronzetti (LIVE)

26/10/2024 09:00 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

WTA 500 Tokyo 🇯🇵 (Giappone) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 05:00
Sofia Kenin USA vs (9) Katie Boulter GBR
WTA Tokyo
Sofia Kenin
0
6
6
0
Katie Boulter [9]
0
4
4
0
Vincitore: Kenin
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(1) Qinwen Zheng CHN vs (6) Diana Shnaider RUS Non prima 07:00

WTA Tokyo
Qinwen Zheng [1]
0
7
6
0
Diana Shnaider [6]
0
6
3
0
Vincitore: Zheng
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(3) Sofia Kenin USA / (3) Bethanie Mattek-Sands USA vs Ena Shibahara JPN / Laura Siegemund GER Non prima 08:30

WTA Tokyo
Sofia Kenin / Bethanie Mattek-Sands [3]
40
1
Ena Shibahara / Laura Siegemund
15
1
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(1) Gabriela Dabrowski CAN / (1) Erin Routliffe NZL vs Shuko Aoyama JPN / Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare






WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – Semifinali, cemento

Centre Court – ore 08:30
Emily Appleton GBR / Qianhui Tang CHN vs Katarzyna Piter POL / Fanny Stollar HUN Inizio 07:30
WTA Guangzhou
Emily Appleton / Qianhui Tang
40
5
Katarzyna Piter / Fanny Stollar
40
6
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(1) Katerina Siniakova CZE vs Olga Danilovic SRB Non prima 10:30

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Caroline Dolehide USA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare






WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – Finale, cemento

22:00 🇨🇦 Marina Stakusic vs. 🇷🇺 Anna Blinkova (5)
Il match deve ancora iniziare

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