Challenger Brazzaville: Il Tabellone Principale e di Qualificazione (Turno Unico). Due azzurri presenti

🇨🇬 Challenger Brazzaville – Tabellone Principale – terra

(WC) (1) Filip Cristian Jianu vs Aziz Ouakaa

(WC) Dhruva Mulye vs Qualifier

Karan Singh vs Petr Iamachkine

Brandon Perez vs (8) Florent Bax

(3) Calvin Hemery vs Qualifier

(PR) Courtney John Lock vs Qualifier

(Alt) Samir Hamza Reguig vs Abraham Asaba

Guy Orly Iradukunda vs (7) Eliakim Coulibaly

(6) Benjamin Lock vs Juan Jose Bianchi

(Alt) Dev Javia vs Simone Agostini

Isaac Nortey vs Preston Brown

Qualifier vs (4) Gonzalo Oliveira

(5) Corentin Denolly vs Qualifier

Qualifier vs Credit Chaiyarin

Hillel Rousseau vs Daniel Salazar

Alec Beckley vs (2) Santiago Rodriguez Taverna

🇨🇬 Challenger Brazzaville – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – terra

🇷🇴 D. Cazacu (1) Alt vs Bye

🇮🇳 Y. Nandal (2) vs Bye

🇧🇪 J. De Cuyper (3) vs Bye

🇧🇪 L. Bataljin (4) vs 🇫🇷 K. Momo-Kassa (WC)

🇮🇹 M. Covato (5) Alt vs 🇨🇬 C. Pandzou Ekoume (WC)

🇭🇰 C. Yam (6) Alt vs 🇧🇪 N. Van Aken (WC)

Court 2 – ore 12:00

Lawrence Bataljin vs Kryce-Didier Momo-Kassa