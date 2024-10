WTA 250 Hong Kong: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 250 Hong Kong – Tabellone Principale – hard

(1) Diana Shnaider vs Qualifier

Priscilla Hon vs (WC) Eudice Chong

Qualifier vs Suzan Lamens

(WC) Hong Yi Cody Wong vs (8) Cristina Bucsa

(3) Leylah Fernandez vs Heather Watson

Ana Bogdan vs Kimberly Birrell

Margarita Betova vs Qualifier

Sara Saito vs (5) Lulu Sun

(6) Yue Yuan vs (WC) Simona Halep

Nao Hibino vs Aliaksandra Sasnovich

Qualifier vs Sofia Kenin

Jessika Ponchet vs (4) Xinyu Wang

(7) Varvara Gracheva vs Qualifier

Bernarda Pera vs Anastasia Zakharova

Xiyu Wang vs Qualifier

Aoi Ito vs (2) Katie Boulter