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Challenger Villena, Mouilleron-le-Captif, Braga, Buenos Aires e Tiburon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
26/09/2024 09:54 Nessun commento
Dal 30 Settembre 2024
– Villena 🇪🇸 ESP EUR 100 H
– Mouilleron-le-Captif 🇫🇷 FRA EUR 100 IH
– Braga 🇵🇹 POR EUR 75 CL
– Buenos Aires (Racket Club) 🇦🇷 ARG USD 75 CL
– Tiburon, CA 🇺🇸 USA USD 75 H
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Mouilleron-le-Captif (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:45
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. D. Prizmic
- 108. Q. Halys
- 119. R. Gasquet
- 127. H. Mayot
- 135. G. Barrere
- 136. H. Medjedovic
- 140. L. Pouille
- 164. J. Fearnley
- 166. A. Holmgren
- 195. B. Hassan
- 197. M. Martineau
- 209. M. Damm
- 214. J. De Loore
- 215. A. Escoffier
- 220. M. Janvier
- 221. C. Hemery
- 224. M. Lajal
- 233. C. Chidekh
- 238. E. Ymer
- 249. G. Blancaneaux
- 253. A. Blockx
Alternates
- 1. E. Gerasimov (257)
- 2. C. Broom (260)
- 3. S. Vincent Ru (275)
- 4. G. Debru (276)
- 5. D. Masur (277)
- 6. M. Guinard (279)
- 7. I. Gakhov (293)
- 8. J. Marie (294)
- 9. H. Naw (313)
- 10. A. Paulson (316)*pr
- 11. N. Sanchez Iz (317)
- 12. M. Geerts (319)
- 13. R. Berankis (326)
- 14. M. Poljicak (327)
- 15. S. Fanselow (331)
- 16. T. Lamasine (339)
- 17. A. Paulson (345)
- 18. M. Moeller (346)
- 19. D. Prizmic (349)
- 20. R. Seggerman (358)
- 21. J. Sels (361)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Mouilleron-le-Captif (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 260. C. Broom
- 275. S. Vincent Ruggeri
- 276. G. Debru
- 279. M. Guinard
- 301. E. Furness*pr
- 313. H. Naw
- 326. R. Berankis
- 335. A. Bellier
- 339. T. Lamasine
- 340. L. Broady
- 347. N. Basilashvili
- 361. J. Sels
- 370. M. Chazal
- 375. M. Bourgue
- 377. M. Dellavedova
- 386. V. Sachko
- 399. L. Poullain
- 400. A. Vatutin
- 408. N. Gombos
- 411. E. Coulibaly
-
Alternates
- 1. A. Gautier (433)
- 2. A. Bouquier (446)
- 3. V. Durasovic (489)
- 4. S. Kirchheime (491)
- 5. H. Stewart (499)
- 6. S. Parker (517)
- 7. T. Gentzsch (521)
- 8. A. Pecci (532)
- 9. A. Giannessi (544)
- 10. D. Kellovsky (548)
- 11. L. Bouquet (550)
- 12. S. Diez (559)
- 13. A. Hoang (563)
- 14. A. Oetzbach (573)
- 15. M. Basic (579)
- 16. M. Giunta (591)
- 17. T. Paris (595)
- 18. A. Reymond (604)*pr
- 19. D. Pichler (606)
- 20. K. Wehnelt (619)
- 21. B. Gadamauri (632)
- 22. I. Montes-De (634)
- 23. E. Wallart (640)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villena (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Poljicak
- 105. D. Ajdukovic
- 109. C. Lestienne
- 111. L. Van Assche
- 121. L. Djere
- 124. A. Ritschard
- 128. L. Klein
- 151. J. Kym
- 152. H. Grenier
- 155. M. Gigante
- 156. N. Moreno De Alboran
- 163. K. Majchrzak
- 171. M. Huesler
- 199. S. Travaglia
- 216. V. Royer
- 223. G. Brouwer
- 245. M. Landaluce
- 248. R. Molleker
- 263. B. Paire
- 265. R. Bertrand
- 267. N. Fatic
Alternates
- 1. E. Dalla Vall (269)
- 2. C. Cretu (292)
- 3. J. Marie (294)
- 4. G. Fonio (298)
- 5. J. Nicod (301)
- 6. N. Sanchez Iz (317)
- 7. M. Geerts (319)
- 8. R. Berankis (326)
- 9. M. Poljicak (327)
- 10. S. Fanselow (331)
- 11. D. Jorda Sanc (337)
- 12. T. Lamasine (339)
- 13. D. Prizmic (349)
- 14. S. Kopp (350)
- 15. D. Merida (354)
- 16. R. Seggerman (358)
- 17. J. Sels (361)
- 18. C. Sanchez Jo (362)
- 19. M. Chazal (370)
- 20. R. Brancaccio (371)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Villena (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 298. G. Fonio
- 302. L. Giustino
- 319. M. Geerts
- 345. A. Paulson
- 354. D. Merida
- 358. R. Seggerman
- 371. R. Brancaccio
- 390. A. McHugh
- 410. A. Barroso Campos
- 418. J. Vesely
- 420. J. Paul
- 421. R. Bonadio
- 427. S. Purtseladze
- 432. L. Lokoli
- 436. N. Alvarez Varona
- 439. B. Gojo
- 445. Y. Milev
- 453. M. Topo
- 457. C. Negritu
- 460. A. Soriano Barrera
-
Alternates
- 1. D. Added (484)
- 2. T. Compagnucc (496)
- 3. L. Wessels (497)
- 4. J. Engel (516)
- 5. T. Gentzsch (521)
- 6. A. Giannessi (544)
- 7. P. Heller (546)
- 8. D. Kellovsky (548)
- 9. A. Martin (553)
- 10. S. Diez (559)
- 11. V. Orlov (560)
- 12. D. Palan (566)
- 13. J. Pablo Paz (568)
- 14. A. Oetzbach (573)
- 15. D. Augusto Ba (576)
- 16. J. Cesar Porr (582)
- 17. M. Giunta (591)
- 18. A. Reymond (604)*pr
- 19. D. Pichler (606)
- 20. K. Wehnelt (619)
- 21. B. Gadamauri (632)
- 22. I. Montes-De (634)
- 23. E. Wallart (640)
- 24. A. Beckley (641)
- 25. A. Reymond (647)
- 26. D. Blanch (655)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Braga (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. A. Gea
- 0. F. Jeff Planinsek
- 97. T. Agustin Tirante
- 106. F. Passaro
- 114. J. Kovalik
- 116. C. Garin
- 126. A. Ramos-Vinolas
- 130. D. Elahi Galan
- 143. V. Kopriva
- 150. O. Roca Batalla
- 157. J. Faria
- 159. H. Rocha
- 162. T. Barrios Vera
- 175. A. Pellegrino
- 176. J. Choinski
- 182. V. Gaubas
- 192. E. Nava
- 194. R. Collignon
- 201. T. Skatov
- 203. A. Andreev
- 206. N. Hardt
Alternates
- 1. I. Buse (212)
- 2. C. Taberner (213)
- 3. J. Barranco C (217)
- 4. Z. Piros (222)
- 5. F. Cristian J (234)
- 6. F. Arnaboldi (241)
- 7. E. Moller (247)
- 8. G. Mager (255)
- 9. L. Neumayer (262)
- 10. E. Dalla Vall (269)
- 11. B. Zapata Mir (280)
- 12. M. Vrbensky (285)
- 13. M. Dodig (291)
- 14. C. Cretu (292)
- 15. G. Fonio (298)
- 16. L. Giustino (302)
- 17. P. Martin Tif (305)
- 18. G. Elias (307)
- 19. J. Forejtek (312)
- 20. M. Klizan (314)
- 21. A. Paulson (316)*pr
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Braga (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. F. Bondioli
- 0. S. Eriksson
- 213. C. Taberner
- 247. E. Moller
- 262. L. Neumayer
- 280. B. Zapata Miralles
- 291. M. Dodig
- 305. P. Martin Tiffon
- 314. M. Klizan
- 321. C. Tabur
- 329. A. Molcan
- 350. S. Kopp
- 351. A. Picchione
- 362. C. Sanchez Jover
- 369. J. Berrettini
- 378. J. Schwaerzler
- 382. D. Kuzmanov
- 397. M. Echargui
- 402. M. Valkusz
- 419. K. Feldbausch
-
Alternates
- 1. G. Campana Le (430)
- 2. N. Serdarusic (449)
- 3. B. Rola (449)*pr
- 4. M. Alcala Gur (469)
- 5. N. Oberleitne (470)
- 6. E. Vanshelboi (485)
- 7. H. Barton (486)
- 8. L. Wessels (497)
- 9. F. Ferreira S (501)
- 10. D. Vale (502)
- 11. P. Araujo (506)
- 12. J. Engel (516)
- 13. S. Parker (517)
- 14. T. Gentzsch (521)
- 15. T. Pereira (526)
- 16. S. Fomin (537)
- 17. A. Giannessi (544)
- 18. P. Heller (546)
- 19. D. Kellovsky (548)
- 20. L. Bouquet (550)
- 21. J. Domingues (554)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Buenos Aires (Racket Club) (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 79. F. Coria
- 91. F. Comesana
- 93. C. Ugo Carabelli
- 107. H. Dellien
- 125. R. Andres Burruchaga
- 131. J. de Jong
- 132. F. Bagnis
- 148. G. Heide
- 165. F. Meligeni Alves
- 177. F. Agustin Gomez
- 179. J. Pablo Varillas
- 180. D. Popko
- 183. M. Dellien
- 185. J. Manuel Cerundolo
- 190. F. Mena
- 211. E. Couacaud
- 226. S. Rodriguez Taverna
- 231. T. Boyer
- 244. A. Collarini
- 261. A. Guillen Meza
- 268. H. Habib
Alternates
- 1. J. Pablo Fico (270)
- 2. P. Sakamoto (271)
- 3. G. Bueno (273)
- 4. R. Olivo (281)
- 5. A. Daniel Val (290)
- 6. J. Bautista T (295)
- 7. M. Pucinelli (303)
- 8. M. Alves (310)
- 9. J. Lucas Reis (334)
- 10. R. Seggerman (358)
- 11. F. Roncadelli (366)
- 12. G. Alberto Ol (379)
- 13. A. Lorenzo Li (385)
- 14. V. Aboian (389)
- 15. G. Villanueva (395)
- 16. O. Luz (401)
- 17. L. Emanuel Am (422)
- 18. L. Midon (450)
- 19. H. Casanova (452)
- 20. T. Farjat (468)
- 21. E. Lavagno (472)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Buenos Aires (Racket Club) (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 270. J. Pablo Ficovich
- 271. P. Sakamoto
- 273. G. Bueno
- 281. R. Olivo
- 295. J. Bautista Torres
- 303. M. Pucinelli De Almeida
- 310. M. Alves
- 334. J. Lucas Reis Da Silva
- 366. F. Roncadelli
- 379. G. Alberto Olivieri
- 385. A. Lorenzo Lingua Lavallen
- 389. V. Aboian
- 395. G. Villanueva
- 401. O. Luz
- 422. L. Emanuel Ambrogi
- 450. L. Midon
- 452. H. Casanova
- 468. T. Farjat
- 472. E. Lavagno
- 518. M. Kestelboim
-
Alternates
- 1. L. Aboian (545)
- 2. L. Joaquin Ro (555)
- 3. W. Leite (557)
- 4. E. Ribeiro (567)
- 5. A. Beckley (641)
- 6. N. Zanellato (656)
- 7. A. Barrena (658)
- 8. J. Manuel La (659)
- 9. B. Vilicich (694)
- 10. J. Bautista O (696)
- 11. F. Ribero (701)
- 12. A. Hernandez (720)
- 13. A. Huertas De (761)
- 14. L. Agustin Fa (765)
- 15. P. Andre Sara (823)
- 16. A. Stater (829)
- 17. F. Tenti (833)
- 18. C. Huertas de (836)
- 19. E. Monferrer (905)
- 20. O. Jose Gutie (939)
- 21. S. Hess (957)
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tiburon (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. J. Pinnington Jones
- 0. A. Cornut-Chauvinc
- 94. D. Stricker*pr
- 118. C. Eubanks
- 167. T. Schoolkate
- 168. P. Kypson
- 169. J. Wolf
- 188. D. Kudla
- 193. L. Tien
- 204. A. Shelbayh
- 208. B. Holt
- 218. A. Galarneau
- 229. E. Quinn
- 239. B. Tomic
- 250. A. Andrade
- 252. N. Basavareddy
- 256. D. Sweeny
- 259. L. Draxl
- 286. R. Bertola
- 297. G. Oliveira
- 304. A. Mayo
Alternates
- 1. E. Spizzirri (308)
- 2. K. Sell (330)
- 3. G. Den Ouden (341)
- 4. G. Adrian Boi (364)
- 5. T. Kodat (365)
- 6. E. Butvilas (368)
- 7. B. Artnak (373)
- 8. R. Peniston (383)
- 9. B. Kuzuhara (407)
- 10. A. Barroso Ca (410)
- 11. E. Escobedo (423)
- 12. L. Saville (443)
- 13. K. Pannu (454)
- 14. J. Pinnington (458)
- 15. D. Kelly (464)*pr
- 16. C. Langmo (467)
- 17. C. Ilkel (474)
- 18. S. Kirchheime (491)
- 19. L. Wessels (497)
- 20. D. Cukierman (508)
- 21. G. Nanda (535)*pr
(Clicca per vedere l'entry list)Challenger Tiburon (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:48
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)
- 0. M. Cassone
- 0. J. Tracy
- 308. E. Spizzirri
- 315. A. Zakharov
- 330. K. Sell
- 341. G. Den Ouden
- 364. G. Adrian Boitan
- 365. T. Kodat
- 368. E. Butvilas
- 373. B. Artnak
- 383. R. Peniston
- 407. B. Kuzuhara
- 423. E. Escobedo
- 443. L. Saville
- 454. K. Pannu
- 455. N. Nakagawa
- 464. D. Kelly*pr
- 467. C. Langmo
- 474. C. Ilkel
- 490. C. Kingsley
-
Alternates
- 1. S. Kirchheime (491)
- 2. G. Nanda (535)*pr
- 3. V. Orlov (560)
- 4. C. Smith (574)
- 5. P. Zahraj (623)
- 6. T. Svajda (626)
- 7. M. Braswell (628)
- 8. P. Maloney (629)
- 9. B. Gadamauri (632)
- 10. A. Beckley (641)
- 11. P. Vives Marc (645)
- 12. K. Kang (648)
- 13. A. Rybakov (649)
- 14. L. Claverie (655)*pr
- 15. V. Pospisil (664)
- 16. M. Cassone (673)
- 17. A. Neff (684)
- 18. L. Claverie (719)
- 19. S. Dostanic (727)
- 20. N. Ponwith (740)
- 21. Q. Vandecaste (754)
- 22. O. Baris (756)
-
-
TAG: Circuito Challenger
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