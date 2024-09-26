Circuito Challenger Challenger, Copertina, Entry List

Challenger Villena, Mouilleron-le-Captif, Braga, Buenos Aires e Tiburon: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

26/09/2024 09:54 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07

Dal 30 Settembre 2024
– Villena 🇪🇸 ESP EUR 100 H
– Mouilleron-le-Captif 🇫🇷 FRA EUR 100 IH
– Braga 🇵🇹 POR EUR 75 CL
– Buenos Aires (Racket Club) 🇦🇷 ARG USD 75 CL
– Tiburon, CA 🇺🇸 USA USD 75 H

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Mouilleron-le-Captif (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:45

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. D. Prizmic
  • 108. Q. Halys
  • 119. R. Gasquet
  • 127. H. Mayot
  • 135. G. Barrere
  • 136. H. Medjedovic
  • 140. L. Pouille
  • 164. J. Fearnley
  • 166. A. Holmgren
  • 195. B. Hassan
  • 197. M. Martineau
  • 209. M. Damm
  • 214. J. De Loore
  • 215. A. Escoffier
  • 220. M. Janvier
  • 221. C. Hemery
  • 224. M. Lajal
  • 233. C. Chidekh
  • 238. E. Ymer
  • 249. G. Blancaneaux
  • 253. A. Blockx

Alternates

  • 1. E. Gerasimov (257)
  • 2. C. Broom (260)
  • 3. S. Vincent Ru (275)
  • 4. G. Debru (276)
  • 5. D. Masur (277)
  • 6. M. Guinard (279)
  • 7. I. Gakhov (293)
  • 8. J. Marie (294)
  • 9. H. Naw (313)
  • 10. A. Paulson (316)*pr
  • 11. N. Sanchez Iz (317)
  • 12. M. Geerts (319)
  • 13. R. Berankis (326)
  • 14. M. Poljicak (327)
  • 15. S. Fanselow (331)
  • 16. T. Lamasine (339)
  • 17. A. Paulson (345)
  • 18. M. Moeller (346)
  • 19. D. Prizmic (349)
  • 20. R. Seggerman (358)
  • 21. J. Sels (361)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Mouilleron-le-Captif (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 260. C. Broom
  • 275. S. Vincent Ruggeri
  • 276. G. Debru
  • 279. M. Guinard
  • 301. E. Furness*pr
  • 313. H. Naw
  • 326. R. Berankis
  • 335. A. Bellier
  • 339. T. Lamasine
  • 340. L. Broady
  • 347. N. Basilashvili
  • 361. J. Sels
  • 370. M. Chazal
  • 375. M. Bourgue
  • 377. M. Dellavedova
  • 386. V. Sachko
  • 399. L. Poullain
  • 400. A. Vatutin
  • 408. N. Gombos
  • 411. E. Coulibaly
  •  

Alternates

  • 1. A. Gautier (433)
  • 2. A. Bouquier (446)
  • 3. V. Durasovic (489)
  • 4. S. Kirchheime (491)
  • 5. H. Stewart (499)
  • 6. S. Parker (517)
  • 7. T. Gentzsch (521)
  • 8. A. Pecci (532)
  • 9. A. Giannessi (544)
  • 10. D. Kellovsky (548)
  • 11. L. Bouquet (550)
  • 12. S. Diez (559)
  • 13. A. Hoang (563)
  • 14. A. Oetzbach (573)
  • 15. M. Basic (579)
  • 16. M. Giunta (591)
  • 17. T. Paris (595)
  • 18. A. Reymond (604)*pr
  • 19. D. Pichler (606)
  • 20. K. Wehnelt (619)
  • 21. B. Gadamauri (632)
  • 22. I. Montes-De (634)
  • 23. E. Wallart (640)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villena (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Poljicak
  • 105. D. Ajdukovic
  • 109. C. Lestienne
  • 111. L. Van Assche
  • 121. L. Djere
  • 124. A. Ritschard
  • 128. L. Klein
  • 151. J. Kym
  • 152. H. Grenier
  • 155. M. Gigante
  • 156. N. Moreno De Alboran
  • 163. K. Majchrzak
  • 171. M. Huesler
  • 199. S. Travaglia
  • 216. V. Royer
  • 223. G. Brouwer
  • 245. M. Landaluce
  • 248. R. Molleker
  • 263. B. Paire
  • 265. R. Bertrand
  • 267. N. Fatic

Alternates

  • 1. E. Dalla Vall (269)
  • 2. C. Cretu (292)
  • 3. J. Marie (294)
  • 4. G. Fonio (298)
  • 5. J. Nicod (301)
  • 6. N. Sanchez Iz (317)
  • 7. M. Geerts (319)
  • 8. R. Berankis (326)
  • 9. M. Poljicak (327)
  • 10. S. Fanselow (331)
  • 11. D. Jorda Sanc (337)
  • 12. T. Lamasine (339)
  • 13. D. Prizmic (349)
  • 14. S. Kopp (350)
  • 15. D. Merida (354)
  • 16. R. Seggerman (358)
  • 17. J. Sels (361)
  • 18. C. Sanchez Jo (362)
  • 19. M. Chazal (370)
  • 20. R. Brancaccio (371)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Villena (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 298. G. Fonio
  • 302. L. Giustino
  • 319. M. Geerts
  • 345. A. Paulson
  • 354. D. Merida
  • 358. R. Seggerman
  • 371. R. Brancaccio
  • 390. A. McHugh
  • 410. A. Barroso Campos
  • 418. J. Vesely
  • 420. J. Paul
  • 421. R. Bonadio
  • 427. S. Purtseladze
  • 432. L. Lokoli
  • 436. N. Alvarez Varona
  • 439. B. Gojo
  • 445. Y. Milev
  • 453. M. Topo
  • 457. C. Negritu
  • 460. A. Soriano Barrera
  •  

Alternates

  • 1. D. Added (484)
  • 2. T. Compagnucc (496)
  • 3. L. Wessels (497)
  • 4. J. Engel (516)
  • 5. T. Gentzsch (521)
  • 6. A. Giannessi (544)
  • 7. P. Heller (546)
  • 8. D. Kellovsky (548)
  • 9. A. Martin (553)
  • 10. S. Diez (559)
  • 11. V. Orlov (560)
  • 12. D. Palan (566)
  • 13. J. Pablo Paz (568)
  • 14. A. Oetzbach (573)
  • 15. D. Augusto Ba (576)
  • 16. J. Cesar Porr (582)
  • 17. M. Giunta (591)
  • 18. A. Reymond (604)*pr
  • 19. D. Pichler (606)
  • 20. K. Wehnelt (619)
  • 21. B. Gadamauri (632)
  • 22. I. Montes-De (634)
  • 23. E. Wallart (640)
  • 24. A. Beckley (641)
  • 25. A. Reymond (647)
  • 26. D. Blanch (655)
  •  

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Braga (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:46

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. A. Gea
  • 0. F. Jeff Planinsek
  • 97. T. Agustin Tirante
  • 106. F. Passaro
  • 114. J. Kovalik
  • 116. C. Garin
  • 126. A. Ramos-Vinolas
  • 130. D. Elahi Galan
  • 143. V. Kopriva
  • 150. O. Roca Batalla
  • 157. J. Faria
  • 159. H. Rocha
  • 162. T. Barrios Vera
  • 175. A. Pellegrino
  • 176. J. Choinski
  • 182. V. Gaubas
  • 192. E. Nava
  • 194. R. Collignon
  • 201. T. Skatov
  • 203. A. Andreev
  • 206. N. Hardt

Alternates

  • 1. I. Buse (212)
  • 2. C. Taberner (213)
  • 3. J. Barranco C (217)
  • 4. Z. Piros (222)
  • 5. F. Cristian J (234)
  • 6. F. Arnaboldi (241)
  • 7. E. Moller (247)
  • 8. G. Mager (255)
  • 9. L. Neumayer (262)
  • 10. E. Dalla Vall (269)
  • 11. B. Zapata Mir (280)
  • 12. M. Vrbensky (285)
  • 13. M. Dodig (291)
  • 14. C. Cretu (292)
  • 15. G. Fonio (298)
  • 16. L. Giustino (302)
  • 17. P. Martin Tif (305)
  • 18. G. Elias (307)
  • 19. J. Forejtek (312)
  • 20. M. Klizan (314)
  • 21. A. Paulson (316)*pr

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Braga (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. F. Bondioli
  • 0. S. Eriksson
  • 213. C. Taberner
  • 247. E. Moller
  • 262. L. Neumayer
  • 280. B. Zapata Miralles
  • 291. M. Dodig
  • 305. P. Martin Tiffon
  • 314. M. Klizan
  • 321. C. Tabur
  • 329. A. Molcan
  • 350. S. Kopp
  • 351. A. Picchione
  • 362. C. Sanchez Jover
  • 369. J. Berrettini
  • 378. J. Schwaerzler
  • 382. D. Kuzmanov
  • 397. M. Echargui
  • 402. M. Valkusz
  • 419. K. Feldbausch
  •  

Alternates

  • 1. G. Campana Le (430)
  • 2. N. Serdarusic (449)
  • 3. B. Rola (449)*pr
  • 4. M. Alcala Gur (469)
  • 5. N. Oberleitne (470)
  • 6. E. Vanshelboi (485)
  • 7. H. Barton (486)
  • 8. L. Wessels (497)
  • 9. F. Ferreira S (501)
  • 10. D. Vale (502)
  • 11. P. Araujo (506)
  • 12. J. Engel (516)
  • 13. S. Parker (517)
  • 14. T. Gentzsch (521)
  • 15. T. Pereira (526)
  • 16. S. Fomin (537)
  • 17. A. Giannessi (544)
  • 18. P. Heller (546)
  • 19. D. Kellovsky (548)
  • 20. L. Bouquet (550)
  • 21. J. Domingues (554)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Buenos Aires (Racket Club) (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 79. F. Coria
  • 91. F. Comesana
  • 93. C. Ugo Carabelli
  • 107. H. Dellien
  • 125. R. Andres Burruchaga
  • 131. J. de Jong
  • 132. F. Bagnis
  • 148. G. Heide
  • 165. F. Meligeni Alves
  • 177. F. Agustin Gomez
  • 179. J. Pablo Varillas
  • 180. D. Popko
  • 183. M. Dellien
  • 185. J. Manuel Cerundolo
  • 190. F. Mena
  • 211. E. Couacaud
  • 226. S. Rodriguez Taverna
  • 231. T. Boyer
  • 244. A. Collarini
  • 261. A. Guillen Meza
  • 268. H. Habib

Alternates

  • 1. J. Pablo Fico (270)
  • 2. P. Sakamoto (271)
  • 3. G. Bueno (273)
  • 4. R. Olivo (281)
  • 5. A. Daniel Val (290)
  • 6. J. Bautista T (295)
  • 7. M. Pucinelli (303)
  • 8. M. Alves (310)
  • 9. J. Lucas Reis (334)
  • 10. R. Seggerman (358)
  • 11. F. Roncadelli (366)
  • 12. G. Alberto Ol (379)
  • 13. A. Lorenzo Li (385)
  • 14. V. Aboian (389)
  • 15. G. Villanueva (395)
  • 16. O. Luz (401)
  • 17. L. Emanuel Am (422)
  • 18. L. Midon (450)
  • 19. H. Casanova (452)
  • 20. T. Farjat (468)
  • 21. E. Lavagno (472)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Buenos Aires (Racket Club) (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 270. J. Pablo Ficovich
  • 271. P. Sakamoto
  • 273. G. Bueno
  • 281. R. Olivo
  • 295. J. Bautista Torres
  • 303. M. Pucinelli De Almeida
  • 310. M. Alves
  • 334. J. Lucas Reis Da Silva
  • 366. F. Roncadelli
  • 379. G. Alberto Olivieri
  • 385. A. Lorenzo Lingua Lavallen
  • 389. V. Aboian
  • 395. G. Villanueva
  • 401. O. Luz
  • 422. L. Emanuel Ambrogi
  • 450. L. Midon
  • 452. H. Casanova
  • 468. T. Farjat
  • 472. E. Lavagno
  • 518. M. Kestelboim
  •  

Alternates

  • 1. L. Aboian (545)
  • 2. L. Joaquin Ro (555)
  • 3. W. Leite (557)
  • 4. E. Ribeiro (567)
  • 5. A. Beckley (641)
  • 6. N. Zanellato (656)
  • 7. A. Barrena (658)
  • 8. J. Manuel La (659)
  • 9. B. Vilicich (694)
  • 10. J. Bautista O (696)
  • 11. F. Ribero (701)
  • 12. A. Hernandez (720)
  • 13. A. Huertas De (761)
  • 14. L. Agustin Fa (765)
  • 15. P. Andre Sara (823)
  • 16. A. Stater (829)
  • 17. F. Tenti (833)
  • 18. C. Huertas de (836)
  • 19. E. Monferrer (905)
  • 20. O. Jose Gutie (939)
  • 21. S. Hess (957)

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tiburon (MD) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:47

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. J. Pinnington Jones
  • 0. A. Cornut-Chauvinc
  • 94. D. Stricker*pr
  • 118. C. Eubanks
  • 167. T. Schoolkate
  • 168. P. Kypson
  • 169. J. Wolf
  • 188. D. Kudla
  • 193. L. Tien
  • 204. A. Shelbayh
  • 208. B. Holt
  • 218. A. Galarneau
  • 229. E. Quinn
  • 239. B. Tomic
  • 250. A. Andrade
  • 252. N. Basavareddy
  • 256. D. Sweeny
  • 259. L. Draxl
  • 286. R. Bertola
  • 297. G. Oliveira
  • 304. A. Mayo

Alternates

  • 1. E. Spizzirri (308)
  • 2. K. Sell (330)
  • 3. G. Den Ouden (341)
  • 4. G. Adrian Boi (364)
  • 5. T. Kodat (365)
  • 6. E. Butvilas (368)
  • 7. B. Artnak (373)
  • 8. R. Peniston (383)
  • 9. B. Kuzuhara (407)
  • 10. A. Barroso Ca (410)
  • 11. E. Escobedo (423)
  • 12. L. Saville (443)
  • 13. K. Pannu (454)
  • 14. J. Pinnington (458)
  • 15. D. Kelly (464)*pr
  • 16. C. Langmo (467)
  • 17. C. Ilkel (474)
  • 18. S. Kirchheime (491)
  • 19. L. Wessels (497)
  • 20. D. Cukierman (508)
  • 21. G. Nanda (535)*pr

(Clicca per vedere l'entry list)
Challenger Tiburon (Q) Inizio torneo: 26/09/2024 | Ultimo agg.: 26/09/2024 09:48

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 03/01/24 - Special Exempts: 0/0)

  • 0. M. Cassone
  • 0. J. Tracy
  • 308. E. Spizzirri
  • 315. A. Zakharov
  • 330. K. Sell
  • 341. G. Den Ouden
  • 364. G. Adrian Boitan
  • 365. T. Kodat
  • 368. E. Butvilas
  • 373. B. Artnak
  • 383. R. Peniston
  • 407. B. Kuzuhara
  • 423. E. Escobedo
  • 443. L. Saville
  • 454. K. Pannu
  • 455. N. Nakagawa
  • 464. D. Kelly*pr
  • 467. C. Langmo
  • 474. C. Ilkel
  • 490. C. Kingsley
  •  

Alternates

  • 1. S. Kirchheime (491)
  • 2. G. Nanda (535)*pr
  • 3. V. Orlov (560)
  • 4. C. Smith (574)
  • 5. P. Zahraj (623)
  • 6. T. Svajda (626)
  • 7. M. Braswell (628)
  • 8. P. Maloney (629)
  • 9. B. Gadamauri (632)
  • 10. A. Beckley (641)
  • 11. P. Vives Marc (645)
  • 12. K. Kang (648)
  • 13. A. Rybakov (649)
  • 14. L. Claverie (655)*pr
  • 15. V. Pospisil (664)
  • 16. M. Cassone (673)
  • 17. A. Neff (684)
  • 18. L. Claverie (719)
  • 19. S. Dostanic (727)
  • 20. N. Ponwith (740)
  • 21. Q. Vandecaste (754)
  • 22. O. Baris (756)
  •  
  •  

TAG: