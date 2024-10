ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale. Tsitsiaps addio “quasi a Torino”. Shelton elimina Rublev. Ok Musetti. Out Berrettini

La battaglia per le ATP Finals 2024 sta entrando nella sua fase più calda. Sebbene Casper Ruud e Andrey Rublev sembrino avere una posizione relativamente sicura come settimo e ottavo, i risultati dei quarti di finale dell’ATP Basilea 2024 hanno riaperto i giochi, con Alex de Miñaur che ora vede concrete possibilità di strappare uno di questi posti.

Il russo Rublev, testa di serie numero uno del torneo svizzero, è caduto in un match combattutissimo contro Ben Shelton (7-5, 6-7(3), 6-4). Per l’americano si tratta di una vittoria significativa: il suo primo successo contro un top-20 in questo 2024, escludendo la vittoria su Medvedev alla Laver Cup.

Tsitsipas, addio Torino?

Dall’altra parte del tabellone, Arthur Fils ha continuato la sua impressionante striscia positiva nei tornei ATP 500, superando con autorità Stefanos Tsitsipas (7-6(5), 6-3). Per il greco, presente alle Finals ininterrottamente dal 2018, ora rimane solo una possibilità quasi impossibile: vincere il Masters 1000 di Parigi-Bercy per qualificarsi a Torino.

Queste sconfitte hanno ulteriormente complicato il quadro della Race to Turin, rendendo il finale di stagione ancora più avvincente e imprevedibile.

ATP 500 Basilea 🇨🇭 (Svizzera) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

ATP Basel Yuki Bhambri / Albano Olivetti Yuki Bhambri / Albano Olivetti 6 5 6 Jamie Murray / John Peers Jamie Murray / John Peers 4 7 10 Vincitore: Murray / Peers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Murray / Peers 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 ace 3-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 J. Murray / Peers 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-5 → 5-5 J. Murray / Peers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 J. Murray / Peers 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. Murray / Peers 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Murray / Peers 0-15 df 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 Y. Bhambri / Olivetti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Murray / Peers 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 Y. Bhambri / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Murray / Peers 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Yuki Bhambri/ Albano Olivettivs Jamie Murray/ John Peers

Stefanos Tsitsipas vs Arthur Fils (Non prima 14:00)



ATP Basel Stefanos Tsitsipas [3] Stefanos Tsitsipas [3] 6 3 Arthur Fils [7] Arthur Fils [7] 7 6 Vincitore: Fils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Tsitsipas 15-0 3-5 → 3-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 3-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-4 → 3-4 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Fils 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 5-6 → 6-6 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Fils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Fils 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

Andrey Rublev vs Ben Shelton



ATP Basel Andrey Rublev [1] Andrey Rublev [1] 5 7 4 Ben Shelton [6] Ben Shelton [6] 7 6 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 2-2 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 6*-3 6-6 → 7-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 5-6 → 5-7 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 B. Shelton 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

David Goffin vs Holger Rune (Non prima 18:00)



ATP Basel David Goffin David Goffin 2 4 Holger Rune [4] Holger Rune [4] 6 6 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-4 → 4-4 D. Goffin 40-15 2-4 → 3-4 H. Rune 2-3 → 2-4 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-4 → 1-4 H. Rune 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 0-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Giovanni Mpetshi Perricard vs Denis Shapovalov



ATP Basel Giovanni Mpetshi Perricard • Giovanni Mpetshi Perricard 15 6 6 2 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 0 7 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Mpetshi Perricard 15-0 2-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 5-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-1 → 4-1 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 df 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-5 → 5-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-4 → 4-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 ace 3-3 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1









ATP 500 Vienna 🇦🇹 (Austria) – Quarti di Finale, cemento (al coperto)

ATP Vienna Tomas Machac Tomas Machac 3 6 1 Jack Draper [7] Jack Draper [7] 6 3 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 J. Draper 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Draper 0-15 15-15 ace 5-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Draper 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-2 → 4-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 3-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Draper 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Draper 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 J. Draper 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Machac 15-15 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Machac 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Tomas Machacvs Jack Draper

Alexander Zverev vs Lorenzo Musetti (Non prima 15:30)



ATP Vienna Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 6 4 Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 2 7 6 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 A. Zverev 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Musetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Musetti 1-3 → 1-4 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 df 0-3 → 1-3 L. Musetti 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Matteo Berrettini vs Karen Khachanov (Non prima 18:00)



ATP Vienna Matteo Berrettini Matteo Berrettini 1 4 Karen Khachanov Karen Khachanov 6 6 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-5 → 1-6 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Berrettini 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Jakub Mensik vs Alex de Minaur



ATP Vienna Jakub Mensik Jakub Mensik 0 4 Alex de Minaur [2] • Alex de Minaur [2] 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 4-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. de Minaur 40-30 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-1 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

#Glaubandich – ore 13:00

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Neal Skupski / Michael Venus



ATP Vienna Maximo Gonzalez / Andres Molteni Maximo Gonzalez / Andres Molteni 6 4 Neal Skupski / Michael Venus Neal Skupski / Michael Venus 7 6 Vincitore: Skupski / Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 N. Skupski / Venus 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 1-1 → 1-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Skupski / Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 df 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 N. Skupski / Venus 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 N. Skupski / Venus 15-0 ace 4-3 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 N. Skupski / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 N. Skupski / Venus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 N. Skupski / Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luciano Darderi / Mariano Navone vs Alexander Erler / Lucas Miedler (Non prima 15:00)