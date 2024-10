Itf Combined Forte Village: doppia vittoria spagnola

Doppietta spagnola nel sesto e ultimo degli Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo).

Nel tabellone maschile, la testa di serie numero 4 Daniel Rincon ha superato non senza fatica il qualificato tedesco Diego Dedura-Palomero, battuto 6-2, 6-7(5), 6-3. Del 16enne teutonico ne sentiremo sicuramente parlare in futuro.

Nel femminile, sabato da “ammazza-italiane” per Carlota Martinez Cirez. La numero 3 del tabellone ha rimontato 1-6, 6-2, 6-1 la wild card Camilla Zanolini, per poi battere 6-4, 6-3 in finale la numero 5 del seeding Nicole Fossa Huergo. Fossa Huergo che, in semifinale, l’aveva spuntata 6-4, 4-6, 6-4 sulla bulgara Rositsa Dencheva.

Ma c’è una terza vincitrice di questo ciclo di Itf Combined che si è concluso oggi sui campi del Forte Village Resort: l’organizzazione del torneo, guidata dal direttore Alessandro Porcu che, nonostante Giove Pluvio abbia più volte partecipato (quasi ogni settimana) alle fasi del torneo, è riuscita a far proseguire i tornei e farli concludere sempre nei tempi prestabiliti.