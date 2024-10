ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali. Khachanov e Shelton volano in finale a Vienna e Basilea

Karen Khachanov e Ben Shelton conquistano le finali rispettivamente a Vienna e Basilea, confermando il loro ottimo momento di forma nel finale di stagione.

Khachanov inarrestabile a Vienna

Il russo, numero 24 del mondo, ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva superando Alex De Minaur (n.10 ATP) con un netto 6-2, 6-4 in semifinale. Una vittoria che non solo lo proietta alla sua prima finale nel torneo austriaco, ma aiuta indirettamente il connazionale Andrey Rublev nella corsa alle ATP Finals di Torino: De Minaur, infatti, avrebbe superato Rublev nella Race vincendo il titolo.

Khachanov, 28 anni, è ora a una vittoria dal suo terzo titolo del 2024 e l’ottavo in carriera. In finale affronterà il britannico Jack Draper, contro cui conduce 2-1 nei precedenti, anche se l’ultimo confronto risale a gennaio 2023.

Shelton spezza il sogno di Fils a Basilea

A Basilea, Ben Shelton ha interrotto la straordinaria striscia di 13 vittorie consecutive nei tornei ATP 500 di Arthur Fils, vendicando la recente sconfitta subita nei quarti a Tokyo. L’americano si è imposto 6-3, 7-6(9) in un’ora e 17 minuti di gioco, caratterizzati da un finale ad alta tensione.

Dopo un primo set deciso da un unico break, il secondo ha visto Fils volare sul 5-0 nel tie-break, prima di subire l’incredibile rimonta di Shelton. Il ventitreenne americano ha salvato ben cinque set point prima di chiudere alla sua seconda opportunità.

Shelton, che salirà al 19° posto del ranking ATP indipendentemente dall’esito della finale, cercherà contro Giovanni Mpetshi Perricard che ha sconfitto Rune il suo terzo titolo in carriera, dopo i successi a Tokyo nel 2023 e Houston quest’anno.

La sconfitta di Fils, nonostante interrompa la sua impressionante serie nei 500, non offusca una stagione che lo ha visto dominare in questa categoria di tornei.

ATP 500 Basilea 🇨🇭 (Svizzera) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Basel Wesley Koolhof / Nikola Mektic [1] Wesley Koolhof / Nikola Mektic [1] 6 6 10 Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker Marc-Andrea Huesler / Dominic Stricker 4 7 6 Vincitore: Koolhof / Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 W. Koolhof / Mektic 1-0 W. Koolhof / Mektic 1-0 ace 2-0 2-1 3-1 ace 4-1 4-2 5-2 5-3 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Huesler / Stricker 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Huesler / Stricker 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 M. Huesler / Stricker 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Huesler / Stricker 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Huesler / Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Huesler / Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 W. Koolhof / Mektic 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 5-4 → 6-4 W. Koolhof / Mektic 0-15 15-15 4-3 M. Huesler / Stricker 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 3-3 → 4-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Huesler / Stricker 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Huesler / Stricker 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 W. Koolhof / Mektic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Huesler / Stricker 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Wesley Koolhof/ Nikola Mekticvs Marc-Andrea Huesler/ Dominic Stricker

Ben Shelton vs Arthur Fils (Non prima 15:00)



ATP Basel Ben Shelton [6] Ben Shelton [6] 6 7 Arthur Fils [7] Arthur Fils [7] 3 6 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 0-3* 0-4* ace 0*-5 1*-5 2-5* ace 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 A. Fils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Fils 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Shelton 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 A. Fils 15-0 30-0 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Fils 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Fils 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 ace 30-0 ace ace 0-0 → 1-0

Holger Rune vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 17:00)



ATP Basel Holger Rune [4] Holger Rune [4] 6 4 Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 7 6 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 40-15 2-3 → 3-3 G. Mpetshi Perricard 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 H. Rune 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Jamie Murray / John Peers vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin



ATP Basel Jamie Murray / John Peers Jamie Murray / John Peers 4 4 6 Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [2] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin [2] 1* 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* df 6-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Murray / Peers 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 5-4 → 5-5 J. Murray / Peers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 J. Murray / Peers 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Murray / Peers 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 J. Murray / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Peers 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Murray / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Murray / Peers 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-3 → 3-4 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 J. Murray / Peers 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 2-1 S. Gonzalez / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Peers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

ATP 500 Vienna 🇦🇹 (Austria) – Semifinali, cemento (al coperto)

ATP Vienna Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 1 7 13 Harri Heliovaara / Henry Patten [3] Harri Heliovaara / Henry Patten [3] 6 5 11 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 13-11 A. Erler / Miedler 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 ace 5-4 6-4 6-5 7-5 ace 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 df 10-10 11-10 11-11 12-11 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Erler / Miedler 30-0 40-0 ace 40-15 5-5 → 6-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Erler / Miedler 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Erler / Miedler 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 40-0 ace ace 1-5 → 1-6 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-5 → 1-5 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 A. Erler / Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Erler / Miedler 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Alexander Erler/ Lucas Miedlervs Harri Heliovaara/ Henry Patten

Lorenzo Musetti vs Jack Draper (Non prima 15:00)



ATP Vienna Lorenzo Musetti [6] Lorenzo Musetti [6] 2 4 Jack Draper [7] Jack Draper [7] 6 6 Vincitore: Draper Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 J. Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Draper 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-3 → 2-3 J. Draper 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-2 → 1-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 2-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Musetti 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Alex de Minaur (Non prima 17:00)