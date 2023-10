Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Sabato 14 Ottobre 2023

Salvatore Caruso si aggiudica il singolare maschile nel quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sui campi di Santa Margherita di Pula, l’ex Top 100 mondiale, accreditato della quarta testa di serie, ha conquistato una tiratissima finale tutta italiana battendo 6-7(4), 7-6(4), 6-4 Marcello Serafini in 3 ore e 12′.

La finale del doppio maschile non si è disputata, con Serafini e Gianmarco Ferrari che hanno lasciato via libera agli olandesi Thiemo De Bakker e Max Houkes.

Si ferma in semifinale la corsa dell’ultima italiana in gara nel singolare femminile, la qualificata Federica Bilardo, che ha lottato per 2 ore e 17′ prima di cedere 4-6, 6-2, 6-3 alla ceca Sara Bejlek, numero 4 del seeding, che domani sfiderà la svedese Caijsa Wilda Hennemann, che ha rimontato 3-6, 7-5, 6-1 in 2 ore e 51′ la seconda favorita del torneo, la romena Irina Bara.

Il derby tricolore valido per il titolo del doppio femminile, ha visto Eleonora Alvisi e Nuria Brancaccio avere la meglio per 6-2, 2-6, 10-6 su Anastasia Abbagnato e Virginia Ferrara.

E parte già il quinto torneo, con le qualificazioni maschili.