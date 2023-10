Da Santa Margherita di Pula: Il resoconto di Lunedì 09 Ottobre 2023

Sette gli italiani hanno superato le qualificazioni del torneo internazionale maschile sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Si gioca il quarto dei sei tornei Itf Combined organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna.

Sono Giammarco Gandolfi (6-2, 7-6 sullo spagnolo David Perez Sanz), Giovanni Calvano (6-4, 6-0 su Pietro Marino), Giacomo Crisostomo (4-6, 7-5, 10-8 su Stefano Reitano), Niccolò Catini (6-2, 6-3 sull’olandese Mats Hermans), Gian Marco Ortenzi (7-5, 6-4 su Luciano Carraro), Alessandro Bellifemine (6-2, 6-3 su Patric Prinoth) e Giorgio Ricca (6-3, 6-2 su Marco Dessì).

Nel tabellone principale, avanti Marcello Serafini, che approfitta del ritiro di Federico Iannaccone dopo tre giochi. Eliminato Prinoth, entrato nel main draw come lucky looser, ma sconfitto 6-1, 6-0 dall’elvetico Kilian Feldbausch.

Al turno decisivo delle qualificazioni femminili le italiane Francesca Bilardo contro Francesca Gandolfi (2-6, 7-6, 10-8 su Denise Valente), Beatrice Ricci (6-0, 6-3 sulla statunitense Versace Gatti), Lisa Pigato contro Virginia Ferrara (6-4, 6-2 su Carolina Cicu), Angelica Moratelli contro Alessandra Teodosescu (6-4, 6-1 su Enola Chiesa), Federica Di Sarra contro Vittoria Paganetti (6-2, 6-3 su Laura Mair), Alessandra Mazzola (che non ha concesso giochi a Valeria Barlini Pischedda), Anna Turati contro Arianna Zucchini (6-4, 7-5 su Giulia Carbonaro) e Tatiana Pieri contro Anastasia Abbagnato (vincenti rispettivamente, 6-2, 6-0 sulla ceca Nikola Daubnerova e 6-0, 7-6 su Greta Greco Iucchina).