Masters 1000 Shanghai: Il programma completo di Martedì 10 Ottobre 2023. Sinner per la prima volta contro Shelton, l’italiano favorito in quota per l’accesso ai quarti

Continua il momento d’oro di Jannik Sinner, che dopo il trionfo di Pechino ha raggiunto gli ottavi di finale a Shanghai, vincendo in rimonta contro Sebastian Baez. Ora l’altoatesino se la vedrà con Ben Shelton, ventunenne statunitense semifinalista a New York, in un’affascinante sfida che profuma di futuro. Nessun precedente tra i due: gli analisti vedono favorito l’italiano, offerto vincente a 1,24 e 1,27, mentre il successo di Shelton oscilla tra 3,75 e 4,20.

Entrambi hanno impiegato tre set per sbarazzarsi dei rispettivi rivali nei sedicesimi di finale: nell’incontro di domani, però, alla voce Totale Set, is bookie puntano sull’opzione Under 2,5, a quota 1,48, contro il 2,45 dell’Over. Per quanto riguarda il risultati esatto, l’ipotesi 2-0 è la più acreditata e proposta a 1,67; il 2-1 sale a 3,55, mentre il successo per 0-2 o 1-2 dell’americano vale 8 volte la posta

Stadium Court – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [8] Casper Ruud vs Fabian Marozsan

2. [20] Francisco Cerundolo vs [26] Sebastian Korda

3. [6] Jannik Sinner vs [19] Ben Shelton (non prima ore: 12:30)

4. [16] Hubert Hurkacz vs Zhizhen Zhang

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [6] Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

2. [3] Rajeev Ram / Joe Salisbury OR [Alt] Alexei Popyrin / Aleksandar Vukic vs Rinky Hijikata / Cameron Norrie

3. Alex de Minaur / Max Purcell vs Robin Haase / Stefanos Tsitsipas

4. Karen Khachanov / Andrey Rublev OR Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs [4] Rohan Bopanna / Matthew Ebden