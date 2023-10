WTA 125 Rouen: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Lucrezia Stefanini nel Md

WTA 125 Rouen – Tabellone Principale – hard

(1) Greet Minnen vs Yuriko Miyazaki

Simona Waltert vs (WC) Chloe Paquet

Leolia Jeanjean vs Celine Naef

Lucrezia Stefanini vs (7) Jaqueline Cristian

(3) Kateryna Baindl vs (WC) Elsa Jacquemot

Qualifier vs Qualifier

Aliona Bolsova vs Viktorija Golubic

(WC) Fiona Ferro vs (6) Viktoriya Tomova

(8) Anna Bondar vs Oceane Dodin

Jil Teichmann vs Qualifier

Anna-Lena Friedsam vs (WC) Alice Robbe

Daria Snigur vs (4) Jodie Burrage

(5) Alizé Cornet vs Jessika Ponchet

Dalma Galfi vs Kaia Kanepi

Nuria Parrizas Diaz vs Qualifier

Marina Bassols Ribera vs (2) Clara Burel

(1) Iryna Shymanovichvs (WC) Margaux Rouvroy(2) Astra Sharmavs Anna Siskova(3) Noma Noha Akuguevs (WC) Tiphanie Lemaitre(4) Erika Andreevavs Magali Kempen