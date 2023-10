Challenger Malaga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurri nel Md e uno nelle quali

Challenger Malaga – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Bautista Agut, Roberto vs (WC) Bailly, Gilles Arnaud

Gakhov, Ivan vs Qualifier

Qualifier vs Marterer, Maximilian

Ivashka, Ilya vs (7) Tirante, Thiago Agustin

(3) Zapata Miralles, Bernabe vs Cobolli, Flavio

Kuzmanov, Dimitar vs Moutet, Corentin

Nagal, Sumit vs Qualifier

Qualifier vs (6) Lestienne, Constant

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs (Alt) Andreev, Adrian

Nava, Emilio vs Qualifier

Qualifier vs Ymer, Elias

(SE) Grenier, Hugo vs (4) Galan, Daniel Elahi

(8) Martinez, Pedro vs Paire, Benoit

Llamas Ruiz, Pablo vs Vavassori, Andrea

(WC) Carreno Busta, Pablo vs Cazaux, Arthur

Bellucci, Mattia vs (2) Carballes Baena, Roberto

Challenger Malaga – Tabellone Principale – hard

(1) Brancaccio, Raul vs Chappell, Nick

Strombachs, Robert vs (7) Geerts, Michael

(2) Rincon, Daniel vs (WC) Frances Tessari, Enzo

Kirkin, Ergi vs (12) Blanchet, Ugo

(3/Alt) Ferreira Silva, Frederico vs Cukierman, Daniel

Soriano Barrera, Adria vs (11) Bellier, Antoine

(4/Alt) Neuchrist, Maximilian vs Janvier, Maxime

Barranco Cosano, Javier vs (10) Jacquet, Kyrian

(5) Moro Canas, Alejandro vs Barroso Campos, Alberto

(WC) Turriziani Alvarez, Alejandro vs (8) Echargui, Moez

(6) Celikbilek, Altug vs (WC) Merida, Daniel

(WC) Echeverria, John vs (9) Harris, Billy

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Javier Barranco Cosano vs [10] Kyrian Jacquet

2. [2] Daniel Rincon vs [WC] Enzo Frances Tessari

3. [WC] Alejandro Turriziani Alvarez vs [8] Moez Echargui

4. [5] Alejandro Moro Canas vs Alberto Barroso Campos

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4/Alt] Maximilian Neuchrist vs Maxime Janvier

2. [3/Alt] Frederico Ferreira Silva vs Daniel Cukierman

3. [6] Altug Celikbilek vs [WC] Daniel Merida

4. [1] Raul Brancaccio vs Nick Chappell

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Adria Soriano Barrera vs [11] Antoine Bellier

2. Ergi Kirkin vs [12] Ugo Blanchet

3. [WC] John Echeverria vs [9] Billy Harris

4. Robert Strombachs vs [7] Michael Geerts