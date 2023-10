Anett Kontaveit e l’addio prematuro al tennis: “Lo sport di alto livello distrugge il nostro corpo”

All’età di soli 27 anni, Anett Kontaveit, ha deciso di porre fine alla sua carriera nel mondo del tennis. La ragione dietro a questa decisione così drastica e inaspettata è una lesione alla schiena che l’ha afflitta negli ultimi tempi, e della quale la stessa Kontaveit ha parlato, assicurando di essere in pace con la scelta fatta.

La Decisione di Ritirarsi

“Non mi sarei ritirata se non ci fosse stata una ragione valida. Questo infortunio alla schiena è diventato troppo grave. Mi stava limitando a tal punto che ho sentito che non potevo più giocare a questo livello ed è stata una decisione molto difficile. Ma sono al cento per cento in pace con me stessa”, ha dichiarato la tennista estone. Anett ha affrontato la situazione con grande maturità e consapevolezza, riconoscendo che, nonostante ci siano cose che avrebbe potuto fare diversamente, ha sempre dato il massimo in ogni sua partita. “Ho fatto tutto il meglio che potevo e so che questa è stata la decisione giusta per me. Sapevo che in un certo punto questo percorso avrebbe dovuto terminare. Lo sport di alto livello distrugge il nostro corpo”.

Dolore Quotidiano

Kontaveit ha descritto il suo dolore quotidiano, che non è così acuto da ridurla alle lacrime, ma è comunque un disagio costante che la affligge, soprattutto nella zona lombare: “Mi fa male la schiena nella mia vita di tutti i giorni, fondamentalmente nella zona lombare. Mi fa male quando sono in una posizione statica per molto tempo, un po’ con certi movimenti e a volte in palestra. Non è il tipo di dolore che mi fa piangere e tornare a casa, ma in alcune situazioni fa ancora male”.

Una Vita Oltre il Tennis

La vita di Anett Kontaveit non si ferma certo al di fuori dei campi da tennis e, benché il suo addio allo sport sia stato prematuro, la sua prospettiva riguardo al futuro rimane ottimista e carica di aspettative. “La mia vita non è finita quando ho smesso di giocare a tennis. Ci sono molte altre opportunità nella vita. Penso di stare lavorando molto duramente e spero di trovare qualcosa di nuovo ed emozionante da fare”, ha affermato.

La storia di Anett Kontaveit è senza dubbio una di quelle che lasciano un segno nel mondo dello sport. Il suo talento, la sua grinta e la sua capacità di affrontare con coraggio decisioni difficili rimarranno nell’immaginario collettivo come un esempio di determinazione e forza.





Francesco Paolo Villarico