Masters 1000 Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 3. Holger Rune perde malamente. Avanza Ruud. Out anche De Minaur

Holger Rune, numero sei del mondo e uno dei tennisti ancora in corsa per la qualificazione alle ATP Finals di Torino — che, nel suo caso, rappresenterebbe un debutto dopo essere stato una riserva nel 2022 —, ha subito questo venerdì un’altra dura sconfitta che potrebbe compromettere le sue possibilità di partecipare a questo evento d’elite dell’ATP Tour.

Il tennista danese, che vanta soltanto una vittoria da Wimbledon, è stato completamente schiacciato nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Shanghai, dove quest’anno ha fatto il suo debutto assoluto, perdendo contro l’americano Brandon Nakashima, ora fuori dalla top 100 (122°), con il punteggio di 6-0 e 6-2, in soli 67 minuti. Si tratta della più grande vittoria nella carriera di Nakashima, che peraltro è stato uno delle più grandi delusioni della stagione, in termini di classifica. In un inizio di giornata caotico per le teste di serie — questo è il primo turno in cui entrano i favoriti — Casper Ruud (9° ATP) è stata una delle eccezioni tra i tennisti di punta, sfuggendo all’eliminazione. Il norvegese ha sconfitto Yoshihito Nishioka, 48° ATP, con il punteggio di 7-5 e 6-0. Alex De Minaur (che sta ancora lottando per un posto alle ATP Finals, come Ruud) e Tallon Griekspoor sono stati eliminati!





Marco Rossi

Masters 1000 Shanghai (Cina) – 2° Turno, cemento

ATP Shanghai Casper Ruud [8] Casper Ruud [8] 7 6 Yoshihito Nishioka Yoshihito Nishioka 5 0 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-0 → 6-0 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Nishioka 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 C. Ruud 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-5 → 6-5 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Ruud 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 Y. Nishioka 0-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [8] Casper Ruudvs Yoshihito Nishioka

2. Brandon Nakashima vs [3] Holger Rune



ATP Shanghai Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 6 Holger Rune [3] Holger Rune [3] 0 2 Vincitore: Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 5-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 B. Nakashima 15-0 15-15 2-1 → 3-1 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-0 → 6-0 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 B. Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

3. [28] Tomas Martin Etcheverry vs Zhizhen Zhang (non prima ore: 12:30)



ATP Shanghai Tomas Martin Etcheverry [28] • Tomas Martin Etcheverry [28] 0 0 Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Martin Etcheverry 0-1 Z. Zhang 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. Roman Safiullin vs [9] Alexander Zverev



Il match deve ancora iniziare

Show Court 3 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Fabian Marozsan vs [11] Alex de Minaur



ATP Shanghai Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Alex de Minaur [11] Alex de Minaur [11] 3 5 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Marozsan 15-0 30-0 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. de Minaur 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Marozsan 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. de Minaur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [14] Felix Auger-Aliassime vs Marton Fucsovics



ATP Shanghai Felix Auger-Aliassime [14] Felix Auger-Aliassime [14] 6 6 3 Marton Fucsovics Marton Fucsovics 7 4 6 Vincitore: Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 ace 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 40-A 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 30-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

3. [16] Hubert Hurkacz vs Thanasi Kokkinakis



ATP Shanghai Hubert Hurkacz [16] Hubert Hurkacz [16] 0 4 Thanasi Kokkinakis • Thanasi Kokkinakis 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 4-3 H. Hurkacz 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [Q] Dane Sweeny vs [25] Sebastian Baez



ATP Shanghai Dane Sweeny Dane Sweeny 0 0 Sebastian Baez [25] Sebastian Baez [25] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Grandstand 2 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Yannick Hanfmann vs [29] Christopher Eubanks



ATP Shanghai Yannick Hanfmann Yannick Hanfmann 6 3 2 Christopher Eubanks [29] Christopher Eubanks [29] 4 6 6 Vincitore: Eubanks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 Y. Hanfmann 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 2-3 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 1-3 Y. Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 C. Eubanks 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace ace 3-5 → 3-6 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-5 → 3-5 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Y. Hanfmann 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 ace 2-2 → 2-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Eubanks 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 C. Eubanks 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 C. Eubanks 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Y. Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 C. Eubanks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Y. Hanfmann 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Eubanks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Hanfmann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Eubanks 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Yu Hsiou Hsu vs [17] Lorenzo Musetti



ATP Shanghai Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 6 6 Lorenzo Musetti [17] Lorenzo Musetti [17] 3 4 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-4 → 6-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [19] Ben Shelton vs Jaume Munar



ATP Shanghai Ben Shelton [19] Ben Shelton [19] 6 6 Jaume Munar Jaume Munar 4 4 Vincitore: Shelton Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 J. Munar 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-3 → 4-3 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 J. Munar 0-40 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Shelton 15-0 30-0 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Shelton 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [26] Sebastian Korda vs [WC] Yunchaokete Bu



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [23] Tallon Griekspoor vs Dusan Lajovic



ATP Shanghai Tallon Griekspoor [23] Tallon Griekspoor [23] 0 4 2 Dusan Lajovic • Dusan Lajovic 0 6 3 Vincitore: Lajovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Lajovic 2-3 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A A-40 2-4 → 3-4 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Lajovic 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Lajovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

2. Mackenzie McDonald vs [20] Francisco Cerundolo



ATP Shanghai Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 6 Francisco Cerundolo [20] Francisco Cerundolo [20] 7 7 Vincitore: Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. McDonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. McDonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-0 → 3-1 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. McDonald 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* ace 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. McDonald 15-0 ace 30-0 4-5 → 5-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos



ATP Shanghai Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 3* 6 6 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [7] 6 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 ace 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 df 6-6 → 6-7 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 S. Gille / Vliegen 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 S. Gille / Vliegen 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Granollers / Zeballos 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 7 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. Alexander Erler / Lucas Miedler vs Ugo Humbert / Adrian Mannarino



ATP Shanghai Alexander Erler / Lucas Miedler Alexander Erler / Lucas Miedler 6 6 Ugo Humbert / Adrian Mannarino Ugo Humbert / Adrian Mannarino 2 2 Vincitore: Erler / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 U. Humbert / Mannarino 15-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-0 → 5-1 U. Humbert / Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 4-0 → 5-0 A. Erler / Miedler 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 U. Humbert / Mannarino 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-0 → 3-0 A. Erler / Miedler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 U. Humbert / Mannarino 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 U. Humbert / Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-1 → 4-2 U. Humbert / Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 A. Erler / Miedler 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 U. Humbert / Mannarino 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 2-1 A. Erler / Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 U. Humbert / Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Hugo Nys / Jan Zielinski vs [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni



ATP Shanghai Hugo Nys / Jan Zielinski Hugo Nys / Jan Zielinski 4 4 Maximo Gonzalez / Andres Molteni [5] Maximo Gonzalez / Andres Molteni [5] 6 6 Vincitore: Gonzalez / Molteni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Gonzalez / Molteni 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Nys / Zielinski 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Gonzalez / Molteni 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Zielinski 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 M. Gonzalez / Molteni 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 H. Nys / Zielinski 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Gonzalez / Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Nys / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Gonzalo Escobar / Aleksandr Nedovyesov