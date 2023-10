ATP 500 e WTA 1000 Pechino: Il programma completo di Mercoledì 04 Ottobre. Nel primo pomeriggio la finale di Jannik Sinner contro Daniil Medvedev (Sondaggio LIVETENNIS)

Diamond – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Jessica Pegula vs [13] Jelena Ostapenko

2. [WC] Hanyu Guo / Xinyu Jiang vs Tereza Mihalikova / Yifan Xu

3. [1] Ivan Dodig / Austin Krajicek vs [2] Wesley Koolhof / Neal Skupski (non prima ore: 11:00)

4. [6] Jannik Sinner vs [2] Daniil Medvedev (non prima ore: 13:30)



ATP 500 Pechino - Finale - Chi vincerà? Sinner (2-0)

Sinner (2-1)

Medvedev (2-0)

Lotus – Ora italiana: 06:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs [3] Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova

2. Liudmila Samsonova vs Marta Kostyuk (non prima ore: 08:00)

3. Magda Linette vs [2] Iga Swiatek (non prima ore: 10:00)

4. [Q] Mirra Andreeva vs [5] Elena Rybakina

Brad Drewett – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Beatriz Haddad Maia / Veronika Kudermetova vs Nadiia Kichenok / Monica Niculescu

2. Ingrid Gamarra Martins / Luisa Stefani vs [2/OSE] Coco Gauff / Jessica Pegula (non prima ore: After Suitable Rest)