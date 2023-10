Altro record per Shelbayh: è il più giovane tennista arabo a vincere un Challenger

Il giovane talento giordano Abdullah Shelbayh ha segnato domenica un nuovo primato. Il 19enne infatti ha vinto il suo primo trofeo Pro al Challenger di Charleston, diventando il più giovane giocatore di un paese arabo a vincere un torneo di quella categoria. Non è stato facile per il teenager che si allena presso l’Accademia Rafa Nadal battere in finale Oliver Crawford, tennista locale sbarcato all’atto conclusivo senza aver ceduto un solo set in tutto il torneo, ma la solidità di Shelbayh da fondo campo ha prevalso sull’ottimo servizio e colpi incisivi dello statunitense, per il 6-2 6-7 6-3 conclusivo a favore di Shelbayh.

Questo prestigioso successo porta un più 59 posizioni nel ranking ATP per il giordano, che nel ranking Live si attesta al n.215 in classifica. È a soli 21 punti dall’ingresso nei primi duecento al mondo, altro passaggio simbolico che, viste le buone prestazione di Abdullah, potrebbe arrivare molto presto.

Shelbayh al “Rafa Nadal Open” dello scorso anno aveva sorpreso Dominic Stricker (6-2 7-5) diventando il primo giocatore giordano a vincere una partita dell’ATP Challenger Tour. Quindi al Manama Challenger all’inizio del 2023 è diventato il primo giocatore giordano e il più giovane arabo a raggiungere una finale del Challenger Tour, sconfitto da Kokkinakis dopo aver battuto giocatori del calibro di Kubler e Caruso. Successivamente, Shelbayh è diventato il primo giocatore giordano a vincere una partita in un tabellone principale di un torneo ATP Tour quando ha sconfitto lo svedese E.Ymer nel primo turno del 250 di Banja Luka.