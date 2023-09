WTA 500 Tokyo e WTA 250 Ningbo: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale e Semifinali. Fuori Iga Swiatek ai quarti a Tokyo

Iga Swiatek, attualmente la numero due del ranking mondiale – avendo perso la sua posizione di leader dopo l’US Open – continua a dimostrare in questi giorni che ha vissuto momenti migliori in termini di fiducia. La ventiduenne polacca è stata eliminata ai quarti di finale del WTA 500 di Tokyo, da un’avversaria contro la quale non aveva mai perso (4-0) e alla quale non aveva concesso più di un gioco (!) negli ultimi sei set che avevano disputato (6-1, 6-0, 6-0, 6-1, 6-1 e 6-1).

Swiatek ha commesso decine di errori non forzati e non è riuscita a reggere il confronto con la russa Veronika Kudermetova, che, nonostante sia una tennista di alto livello (19ª WTA), fino ad oggi era stata una delle sue avversarie più abbordabili, perdendo per 6-2, 2-6 6-4, in un incontro in cui ha commesso oltre 50 errori non forzati. Kudermetova assicura così la presenza di una finalista russa a Tokyo, dato che in semifinale affronterà la connazionale Anastasia Pavlyuchenkova (86ª), che ha sconfitto la connazionale Ekaterina Alexandrova (21ª) con il punteggio di 6-2 7-5. Si tratta della sua prima semifinale in singolare dal momento in cui è stata finalista al Roland Garros 2021.

WTA Tokyo Anastasia Pavlyuchenkova Anastasia Pavlyuchenkova 0 6 7 0 Ekaterina Alexandrova Ekaterina Alexandrova 0 2 5 0 Vincitore: Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Anastasia Pavlyuchenkova 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ekaterina Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Ekaterina Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ekaterina Alexandrova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Anastasia Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Anastasia Pavlyuchenkovavs Ekaterina Alexandrova

(1) Iga Swiatek vs (8) Veronika Kudermetova Non prima 05:30



WTA Tokyo Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 2 6 4 Veronika Kudermetova [8] Veronika Kudermetova [8] 6 2 6 Vincitore: Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Iga Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Iga Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Iga Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

(6) Daria Kasatkina vs (2) Jessica Pegula



WTA Tokyo Daria Kasatkina [6] Daria Kasatkina [6] 0 1 0 0 Jessica Pegula [2] Jessica Pegula [2] 0 6 6 0 Vincitore: Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Daria Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Daria Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Daria Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Daria Kasatkina 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

(5) Caroline Garcia vs (4) Maria Sakkari Non prima 10:00



WTA Tokyo Caroline Garcia [5] Caroline Garcia [5] 0 2 2 0 Maria Sakkari [4] • Maria Sakkari [4] 0 6 6 0 Vincitore: Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Sakkari 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Maria Sakkari 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Maria Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Maria Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 0-4 → 1-4 Maria Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Maria Sakkari 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(4) Nicole Melichar-Martinez / (4) Ellen Perez vs Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel



WTA Tokyo Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez [4] 9 4 6 0 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel • Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 9 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Ulrikke Eikeri / Ingrid Neel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

WTA 250 Ningbo (Cina) – Semifinali, cemento

WTA Ningbo Linda Fruhvirtova • Linda Fruhvirtova 0 4 1 0 Diana Shnaider Diana Shnaider 0 6 6 0 Vincitore: Shnaider Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Linda Fruhvirtova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 Linda Fruhvirtova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Diana Shnaider 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Linda Fruhvirtova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Diana Shnaider 15-0 40-0 2-3 → 2-4 Linda Fruhvirtova 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Linda Fruhvirtova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Diana Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Linda Fruhvirtova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Linda Fruhvirtovavs Diana Shnaider

(1) Ons Jabeur vs Nadia Podoroska Non prima 10:30



WTA Ningbo Ons Jabeur [1] Ons Jabeur [1] 6 1 6 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 3 6 2 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Nadia Podoroska 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Nadia Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Nadia Podoroska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Nadia Podoroska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Nadia Podoroska 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Nadia Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Ons Jabeur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Nadia Podoroska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Ons Jabeur 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(1) Laura Siegemund / (1) Vera Zvonareva vs Viktoria Hruncakova / Arantxa Rus