Notizie dal Mondo: Carlos Alcaraz si prepara al tour asiatico. L’Inconfondibile eleganza di Roger Federer. La Scena Comica tra McDonald e Shang: Lo porta a cavalluccio alla sua panchina! (Video)

Tra dubbi o meno, il giovane tennista spagnolo Carlos Alcaraz è già all’opera in vista del tour asiatico, con il Masters 1000 di Shanghai 2023 come appuntamento principale nelle prossime settimane. Il murciano ha condiviso sui suoi social network fotografie del suo allenamento, soli dodici giorni dopo essere stato sconfitto in semifinale agli US Open 2023 da Daniil Medvedev.

Adesso, “Carlitos”, come è affettuosamente conosciuto, sta concentrando la sua preparazione sulle piste rapide asiatiche, con l’ATP Pechino 2023 come quello che sarebbe il suo primo torneo in questo tour. Nonostante la sua giovane età, Carlos Alcaraz ha dimostrato in più occasioni di essere un campione, e la sua partecipazione nei prossimi tornei asiatici è attesa con grande interesse sia dai fan che dagli esperti del settore.

La semifinale degli US Open è stata una tappa significativa nella carriera di Alcaraz, nonostante la sconfitta contro Medvedev.

Roger Federer conserva ancora la raffinatezza, l’eleganza e la magia. La sua racchetta emette ancora quel dolce suono di un colpo perfettamente eseguito. Oggi non lo dimostra più in campo professionistico, il che rende le sue rare apparizioni pubbliche giocando a tennis ancora più significative. Presente a Vancouver per la Laver Cup 2023, lo svizzero ha tenuto un clinic con i giovani a porte chiuse, dove ha nuovamente estratto la sua mitica Wilson, regalandoci immagini che ci riempiono di nostalgia e che ci dimostrano che il tocco… non si perde mai.

Siamo già arrivati al tour asiatico nel circuito ATP. Ci avviciniamo alla fine di settembre e, come tale, molti giocatori del circuito cominciano a risparmiare energie. Lo ha capito ieri Juncheng Shang, che ha rischiato di cedere fisicamente nel suo match di debutto all’ATP Zhuhai 2023 contro l’americano Mackenzie McDonald. Quest’ultimo è riuscito a imporsi in tre set e ha fatto qualcosa che raramente abbiamo visto in un campo da tennis: ha caricato a cavalluccio Shang per aiutarlo e portarlo alla sua panchina, il tutto tra le risate del pubblico e dello stesso Shang, che ha accettato con sportività la sconfitta e ha ringraziato l’aiuto del suo avversario. Una scena divertente che ha aggiunto un po’ di allegria alla settimana.

