Novak Djokovic rinuncia al Rolex Masters di Shanghai ma pone gli occhi sulle ATP Finals di Torino

Dopo una trionfale vittoria del suo 24° Slam a New York e l’intensa settimana in cui ha contribuito alla qualificazione della Serbia alle Finals di Coppa Davis a Malaga, Novak Djokovic ha rilasciato una notizia non tanto inaspettata. Il numero 1 al mondo ha infatti annunciato, attraverso i suoi canali social, la sua decisione di non partecipare al Rolex Masters di Shanghai, in programma dal 4 al 15 ottobre.

“Nel corso degli anni, la Cina è stata una delle nazioni dove ho percepito un incredibile affetto”, ha scritto Djokovic, “Shanghai ha occupato un posto speciale nel mio cuore e nel mio calendario. Sarà difficile non vedere i miei tifosi cinesi quest’anno, ma conservo la speranza di tornare presto e giocare davanti a loro”.

Il 2023 segna il ritorno dei tornei ATP in Cina dopo una pausa di quasi quattro anni dovuta alla pandemia e alle relative misure restrittive adottate dal Paese. Con tornei previsti a Chengdu, Zhuhai, Pechino e Shanghai, l’atmosfera tennistica cinese è più vivace che mai, e molti si aspettavano la presenza della stella serba.

Tuttavia, questo ritiro offre a Djokovic un periodo di riposo esteso, permettendogli di recuperare energie in vista delle ATP Finals di Torino, iniziate il 12 novembre. L’anno scorso, Djokovic ha trionfato in questo prestigioso torneo e quest’anno ha l’opportunità non solo di difendere il suo titolo, ma anche di superare Roger Federer nella lista dei vincitori. Una vittoria a Torino significherebbe per lui il settimo titolo delle Finals, facendo di lui il tennista più titolato della competizione.

In un anno che ha già visto Djokovic raggiungere pinnacoli straordinari, gli occhi del mondo del tennis sono puntati su di lui, in attesa di vedere se aggiungerà un altro storico trofeo alla sua collezione.





Marco Rossi