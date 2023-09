Davis Cup: Arnaldi vincente a Bologna: Conquista la Vittoria e Spedisce l’Italia alle Finals di Malaga

Se vuoi, definiscile emozioni. Quelle che hanno fatto da filo conduttore a una settimana di roller coaster per il tennis italiano, iniziata sotto tono ma conclusasi con l’adrenalina di un biglietto in tasca diretto verso la Spagna. All’Unipol Arena di Bologna, un giovane e brillante Matteo Arnaldi ha fatto contento il pubblico portando a casa il match contro la Svezia. Con questa vittoria, l’Italia ha matematicamente assicurato il secondo posto nel Gruppo A, guadagnandosi così l’accesso alle Finals di novembre a Malaga.

Arnaldi, ventiduenne di Sanremo e attuale 47° ATP, ha mostrato una performance degna di nota, sconfiggendo Leo Borg, 334° del ranking ATP, con il punteggio di 6-4 6-3 in soli 81 minuti.

Con ogni punto conquistato dall’azzurro, l’arena ha risposto con un fragoroso boato e rulli di tamburi, come a sottolineare l’importanza di ogni singolo colpo. Entrambi i tennisti hanno debuttato con la maglia della loro nazionale durante questa settimana, e mentre per Arnaldi l’esperienza ha avuto un sapore dolce, Borg ha dovuto lottare con tutte le sue forze, mostrando l’orgoglio di un vero “figlio d’arte”.

Il match è stato un testa a testa. Borg, pur mostrando tenacia, ha offerto a Matteo opportunità cruciali con alcuni doppi falli (era avanti per 3 a 1 lo scandinavo), e Arnaldi ha saputo sfruttarle, conquistando il primo set. Nel secondo set, nonostante la pressione, il giovane italiano ha mantenuto la calma, mostrando la sua determinazione e la sua abilità, fino al punto decisivo che ha regalato alla squadra azzurra la qualificazione.

Ora, con gli occhi puntati su Malaga, l’Italia attende di scoprire il suo avversario per i quarti di finale. Potrebbe trattarsi dell’Olanda, leader nel Gruppo D, o di una tra Gran Bretagna, Australia e Francia. Il sorteggio, previsto per martedì 19, determinerà il prossimo capitolo di questa avventura emozionante. Quel che è certo è che, con talenti come Arnaldi, l’Italia ha tutte le carte in regola per continuare a sognare e a sorprendere.