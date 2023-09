Coppa Davis: Italia in Corsa per le Finals di Malaga. Ma se oggi il Cile battesse 3 a 0 il Canada, sarebbe già fuori

Dopo un avvincente 3-0 contro il Cile, l’Italia ha riacceso le speranze di un posto nelle Finals di Coppa Davis, che avranno luogo a Malaga dal 21 al 26 novembre. Tuttavia, la strada per gli azzurri di Volandri non è ancora del tutto sgombra.

Non solo dovranno affrontare e superare gli scandinavi, ma saranno anche in attesa del risultato della sfida tra i campioni in carica, il Canada, e il Cile. Se i cileni dovessero vincere 3-0 contro il Canada, l’Italia sarebbe fuori a causa del quoziente set. Al contrario, se il Canada vincesse almeno un incontro, all’Italia basterebbe sconfiggere la Svezia con un punteggio superiore a quello del Cile per assicurarsi un posto a Malaga.

Un aspetto interessante della competizione è che Musetti e i suoi compagni ritorneranno in campo domani, ma con la consapevolezza del risultato tra Canada e Cile, poiché la loro sfida si svolgerà oggi.

La classifica attuale è la seguente:

Canada – 2 vittorie, 0 sconfitte (6-0) – Qualificata

Italia – 1 vittoria, 1 sconfitta (3-3)

Cile – 1 vittoria, 1 sconfitta (3-3)

Svezia – 0 vittorie, 2 sconfitte (0-6)

Risultati finora registrati:

Cile vs Svezia: 3-0

Canada vs Italia: 3-0

Canada vs Svezia: 3-0

Italia vs Cile: 3-0





Marco Rossi