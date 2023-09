L’Italia e la vittoria sul Cile. Le dichiarazioni degli azzurri

Dopo nove ore di combattimento in campo, mescolate con adrenalina, sospiri e una passione senza eguali, l’Italia si è affermata con un convincente 3-0 contro il Cile. Nonostante le tre rimonte entusiasmanti, i cileni avranno qualche rimorso riguardo ai quattro match-point sprecati da Jarry. Allo stesso tempo, gli azzurri possono ora guardare avanti, sognando la prospettiva di staccare il pass per Malaga.

L’umore di Filippo Volandri, capitano dell’Italia, era visibilmente migliorato rispetto a mercoledì. Nel dopopartita ha dichiarato: “Contentissimo! Non ci siamo mai arresi. Bravi i ragazzi a crederci nonostante tutto e a portare tre punti a casa. E’ la forza di un gruppo che ha imparato dalla sconfitta con il Canada. Sono davvero orgoglioso della mia squadra, di tutto il team e dello staff. E sono felice che Matteo Berrettini sia venuto a sostenerci”.

Le decisioni di Volandri sono state chiare: “Ho fatto le mie scelte in base alle caratteristiche degli avversari, senza pensare alla classifica. So di avere una rosa ampia e di poter contare sulla disponibilità dei ragazzi”.

Lorenzo Musetti, nonostante non abbia giocato come numero uno, ha dimostrato la sua importanza nel doppio. Ha raccontato: “E’ stata una giornata lunghissima. Ho sempre detto che la mia filosofia in Davis è ‘io ci sono’, in panchina o in campo non conta. La grandissima soddisfazione di vincere un doppio così con un amico fraterno è stata unica. L’uomo del giorno? ‘Sonny’ naturalmente, è quello che è stato in campo più di tutti”.

Matteo Arnaldi ha dichiarato: “Ero un po’ nervoso all’inizio e non riuscivo a giocare il mio tennis migliore. Nel secondo set ho cercato in ogni modo di rimanergli attaccato e nel terzo la chiave è stata quel quarto game da 15 minuti (e 20 punti; ndr). Quando giochi per il tuo Paese è molto differente: senti la pressione, il calore della gente. In questa sfida stiamo cercando di fare tutti del nostro meglio.

Non era un match semplice da giocare dopo la sconfitta con il Canada. Però non vedevo l’ora di scendere in campo, perché sono venuto qui per giocare e non per stare in panchina. E voglio ringraziare il capitano Filippo Volandri per questa opportunità che mi ha dato”.

Sapevo che sarei stato teso ed ho cercato di superare questa cosa. Sapevo che il mio miglior tennis sarebbe arrivato prima o poi ma soprattutto sapevo che ci avrei provato fino alla fine”.

L’eroe di giornata, Lorenzo Sonego, ha espresso la sua gioia e gratitudine: “E’ una delle più belle giornate tennistiche della mia vita. Una bella emozione giocare con ‘Muso’. La classifica non conta più di tanto, conta la giornata. E Galarneau l’altro giorno ha giocato da top 30”.

Infine, Volandri ha enfatizzato l’importanza della prestazione oltre al risultato: “E’ troppo riduttivo guardare solo alla vittoria o alla sconfitta. Bisogna guardare alle prestazioni”. Musetti ha concluso con una battuta sul doppio, affermando ridendo: “Lo ha deciso a Cincinnati”, facendo riferimento al torneo in cui lui e Sonego hanno brillato raggiungendo i quarti di finale.