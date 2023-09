Davis Cup: Che grinta Arnaldi! Matteo rimonta un set a Garin e porta la prima vittoria per l’Italia a Bologna

La grinta, l’intensità, il rifiuto della sconfitta senza lottare fino all’ultima palla, con il pubblico che infiamma l’atmosfera e rende l’arena una sorta di festosa corrida tennistica. Questo è lo spirito e la forza della Coppa Davis. Questo è stato il moto interiore che ha portato Matteo Arnaldi a reagire ad un brutto primo set, alzare il livello di gioco, la velocità dei suoi colpi e dei suoi piedi, diventare finalmente aggressivo e incisivo e ribaltare l’inerzia di una partita che si era messa assai male. Questo è esattamente quello che è mancato ieri a Musetti e Sonego nelle due brutte sconfitte rimediate da strafavoriti contro il Canada mercoledì. Un ottimo Matteo Arnaldi rimonta un set di svantaggio ad un Cristian Garin partito benissimo e vince il primo match per l’Italia nel girone di Bologna in Coppa Davis, 2-6 6-4 6-3 il punteggio a favore del ligure, davvero bravo a scuotersi dopo un avvio incerto, nel quale giocava sotto ritmo, accettando fin troppo passivamente le frustate di servizio e diritto del nativo di Santiago del Cile, quasi perfetto nel primo set ma anche perché sotto pochissima pressione.

A volta basta un big point per accendere la luce. Questo è accaduto a Matteo nel primo game del secondo set, un gran diritto, finalmente velocissimo e offensivo, chiuso poi sotto rete in sicurezza. Un colpo che aveva giocato con grande efficacia a US Open pochi giorni fa e che a Bologna latitava, come mancava quella grinta e intensità che è decisiva a far esplodere il suo tennis. Da quel momento “Arna” si è come scrollato di dosso tensioni e titubanza, ha alzato il ritmo perché su palla veloce gioca meglio, potendo appoggiarsi col rovescio alla palla del rivale e cambiarlo con tagli, smorzate e attacchi. Tutto è decollato nel suo tennis, finalmente più rapido, offensivo. Ha guadagnato campo, coprendolo con maggior sicurezza, e soprattutto ha messo dubbi a Garin che è un ottimo giocatore ma tutt’altro che solido, ancor più nell’ultimo periodo. È salito di livello Matteo, ha iniziato a pungere anche in risposta, colpo praticamente assente nel primo set. Ha strappato due palle break nel secondo game, ma quelle decisive sono arrivate sul 5-4. Ha messo pressione a Cristian, che ha perso il servizio e ha accusato tutta la tensione del momento. Si è preso di forza il break, e il set, e il match è totalmente girato a suo favore. Non ha più mollato la presa il ligure, ha strappato un break fondamentale nel quarto game, una battaglia feroce di 20 punti, alla sesta palla break, ed è scappato via, verso un successo meritato e importantissimo, per lui in un contesto così nuovo e “pesante”, e per il team azzurro che così resta in vita nel girone. Arnaldi ha portato il primo successo all’Italia, ma soprattutto ha dato quella scossa, quell’elettricità e positività che è del tutto mancata contro il Canada.

Davvero bravo Matteo a crescere in ogni settore del gioco, alzando le percentuali di prime, abbassando quelle degli errori (troppi i 19 del primo set) e soprattutto diventando sempre più incisivo in risposta. Appena Garin è calato nella combinazione servizio e diritto, grazie alle risposte sempre più continue ed efficaci del sanremese, tutto il suo tennis si è impoverito, ha commesso troppi errori ed ha perso campo, dando il via alla sapiente ragnatela tattica di difese e contrattacchi dell’azzurro. Tutto è partito da una grande reazione, mentale e fisica, di Matteo, davvero bravo reagire ed alzare il proprio livello.

La forza mentale e la lucidità è una delle sue caratteristiche, probabilmente ancor più importante dei suoi (ottimi) colpi, ma è anche la magia della Davis, questo bizzarro e per certi versi anacronistico carrozzone che tanto amiamo, capace come nessun altro torneo di invertire pronostici e creare emozioni e meraviglie, ma che può anche schiacciarti. Arnaldi oggi è stato un vero Davis Man, ha affrontato difficoltà ma ha reagito, vincendo con merito il suo primo match in singolare con la maglia azzurra. Adesso serve l’impresa di Sonego contro un Jarry apparso fortissimo, per non buttare alle ortiche una così bella vittoria di Arnaldi e tenere viva la speranza di qualificarsi per le finali di Malaga.

Marco Mazzoni

La cronaca

Arnaldi debutta a Bologna al servizio. Subito un game complicato, annulla una palla break ai vantaggi con un nastro fortunato. Rompe il ghiaccio, 1-0 Italia. Assai più comodi i primi game di Garin, serve bene, comanda col diritto e chiude. Il ligure va di nuovo sotto servendo sul 2 pari. Sul 30 pari colpisce con poca decisione un rovescio d’attacco che non passa la rete. Seconda palla break, da 30-0. Ancora il rovescio lo tradisce, un po’ di fretta nel cercare il lungo linea, che muore in corridoio. Fretta nell’uscire dallo scambio, errori forse figli della tensione. BREAK Garin, 3-2 e servizio. Era già bello tranquillo fin dall’avvio, ora forte dell’allungo il cileno spinge con grande sicurezza, sembra non soffrire affatto la palla dell’azzurro e consolida il vantaggio sul 4-2. Dal centro col diritto è molto incisivo, comanda lui finora, e pure con la risposta di rovescio impatta con grande sicurezza. Invece di nuoto Arnaldi si incarta sul 30 pari, un doppio fallo che lo condanna di nuovo a palla break. Cerca l’Ace Matteo, ma la verifica conferma che la palla è out. Sulla seconda il ligure apre il campo e corre a rete, ma l’approccio col rovescio non è così profondo e il passante cross di diritto è comodo per il nativo di Santiago. Doppio BREAK, 5-2 Cile. Incerto Arnaldi nei tempi di gioco, non ha ben scelto il momento dell’attacco e nemmeno riesce a portare il rivale in posizioni scomode. Garin chiude 6-2 con un ottimo game a zero, parziale di 5 giochi di fila. Troppi i 19 errori per Matteo, con solo 50% dei punti vinti con la prima palla. Un set dominato dal cileno, più preciso e offensivo.

Secondo set, Arnaldi scatta alla battuta. Sul 40 pari finalmente arriva il primo gran punto di “Arna”, un cambio di ritmo col diritto cross dal centro perfetto, poi un attacco in contro piede. Questo è il tennis offensivo, con tempi di gioco rapidi, che abbiamo ammirato nel suo stupendo US Open 10 giorni fa. Serve quest’intensità per ribaltare la partita e l’umore nerissimo di questo girone finora. Quel “big point” sembra aver acceso l’azzurro, vola 0-30 in risposta con un paio di zampate e quindi 15-40, con un primo vero gratuito di Garin. Due Palle Break per Arnaldi, le prime della partita. Solidissimo Cristian, servizio e diritto, due esecuzioni perfette. 1 pari. Ora c’è partita, Matteo ha alzato il livello dell’intensità, è più pronto ad offendere e anche più rapido nella copertura del campo. Esempio ne è il gran scambio vinto con un rovescio lungo linea nel sesto game, con la palla che corre e lui rapido nell’anticipare. Idem sul 30-15, con ritmi superiori gioca meglio, sfrutta anche l’inerzia della palla e scarica maggior velocità. Peccato per lo scambio seguente, c’era lo spazio per un passante non impossibile. Anche lo spettacolo è cresciuto, insieme al livello dell’azzurro, che ora spara colpi migliori e più aggressivi. 4-3 Arnaldi (rimontando da 15-30). Sul 5-4 Arnaldi, Matteo alza i decibel, in tutti i sensi. Garin smarrisce la prima di servizio e Matteo lotta su ogni palla, rimette un’angolo stretto in modo incredibile, sorprendendo Cristian, che si ritrova sotto 0-30. Accusa il momento il cileno, regala un diritto in rete che gli costa Tre Set Point per Arnaldi! Con un’altra ottima risposta e chiusura di volo, Matteo si prende il SET! 6-4, un parziale meritato, vinto alzando il livello e trovando la zampata nel decimo game. Si va al terzo, finalmente l’Italia vince un set a Bologna.

Arnaldi ha il vantaggio di servire per primo all’avvio del terzo set. Ottimo game, molto offensivo, tutto scorre bene nel suo tennis. 1-0 Italia. Garin è calato molto, colpisce con meno velocità, alza maggiormente la parabola col diritto e diventa assai meno incisivo, e soprattutto è calata la percentuale di prime palle. Ai vantaggi il cileno impatta 1 pari, fa il pugno verso il suo angolo e ritrova intensità in risposta. Con un diritto in risposta davvero veloce (ma corta la seconda di “Arna”) si porta 0-30 Cristian. Non trema il sanremese, apre l’angolo col rovescio (rischiando l’errore di un niente), poi un Ace. 2-1 Arnaldi. Il match entra in bagarre, il cileno sbaglia malamente un diritto e poi arriva in ritardo col rovescio, errore che gli costa un 30-40 e palla break per Matteo! Se la gioca bene Garin, servizio esterno e via subito diritto d’attacco cross, perfetto. Ne salva altre tre, sempre col servizio esterno e via dentro col diritto, mentre sulla quinta chance è Matteo e sbagliare un passante lungo linea non impossibile. È il game più lungo e divertente del match, ora c’è vero spettacolo in campo. IL BREAK finalmente arriva alla sesta PB, Garin chiama a rete Matteo che è bravo nel tocco e poi la chiusura – non facile – con uno smash retrocedendo. 3-1 Arnaldi al termine di un game di 20 punti. Con un ottimo turno di servizio, chiuso con un Ace, siamo 4-1 Arnaldi, l’inerzia è totalmente dalla sua parte, con un Garin invece vistosamente abbattuto e perso in monologhi con se stesso. Garin cala quasi di schianto, non riesce più tenere lo scambio e l’intensità, crollando 0-40 sotto 2-5, con Tre Match Point per Arnaldi. Tira fuori le unghie, ritrova la prima di servizio e si butta avanti con coraggio, le annulla tutte. Serve per il match sul 5-3 e non trema, chiude con un Ace una prestazione maiuscola, in crescendo. Davvero Applausi!

Arnaldi M. (Ita) – Garin C. (Chi)