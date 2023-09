Gabriel Diallo inarrestabile: il giovane canadese qualifica il Canada per le Finals di Malaga

Il talento canadese Gabriel Diallo sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per dominare nel prossimo futuro. Dopo aver sconfitto Lorenzo Musetti, Diallo ha riscosso un altro trionfo, questa volta contro lo svedese Elias Ymer, vincendo in due set – 6-4, 6-3. Con questa vittoria, ha garantito al Canada il secondo successo nel girone A e, di conseguenza, la qualificazione certa alle Finals di Malaga. Il Canada, già campione in carica, continua indomito la sua avventura.

La partita contro Ymer è stata particolarmente notevole perché è stato il singolare più breve mai giocato alla Unipol Arena di Bologna, durando solamente 75 minuti. In questo breve periodo, Diallo ha mostrato una superiorità schiacciante, con Ymer che non è riuscito a costruirsi nemmeno una palla break durante l’intera partita.

Diallo, attualmente numero 158 del mondo, ha continuato a fare una forte impressione, rafforzando le impressioni positive lasciate dalla sua vittoria contro Musetti. Con un servizio impressionante – registrando il 76% di prime messe in campo e ottenendo l’85% di punti da esse – e una capacità di dominare dal fondo del campo, Diallo ha mostrato una maturità tennistica ben oltre i suoi vent’anni. La sua confidenza e la sua spavalderia in campo hanno suggerito una serie di opzioni e soluzioni che Ymer ha trovato difficili da contrastare.

Nonostante la differenza di punteggio fosse ristretta, con un break per set, il divario effettivo tra i due giocatori era evidente. E con un talento come Diallo che emerge, il capitano Dancevic ha sicuramente un’arma in più da sfruttare nel suo team. Questa emergente stella del tennis canadese promette di essere una valida alternativa o un rinforzo alle già stabilite superstar come Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov.

Giovedì 14, ore 15: Canada vs Svezia 2-0

Pospisil V. (Can) – Borg L. (Swe)



ITF Finals V. Pospisil V. Pospisil 7 5 6 L. Borg L. Borg 6 7 2 Vincitore: V. Pospisil Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 L. Borg 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Borg 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 L. Borg 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Borg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 V. Pospisil 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Borg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Pospisil 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 L. Borg 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 4-5 V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Borg 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 L. Borg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Pospisil 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 2-2 L. Borg 0-15 15-15 15-30 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 V. Pospisil 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 L. Borg 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 4*-3 4*-4 df 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 L. Borg 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 V. Pospisil 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 L. Borg 15-0 30-15 30-40 4-3 → 4-4 L. Borg 3-2 V. Pospisil 40-15 ace 2-2 → 3-2 L. Borg 2-1 → 2-2 V. Pospisil 0-15 0-30 2-0 → 2-1 L. Borg 1-0 → 2-0 Risultato 0-0 → 1-0

16:30 Diallo G. (Can) – Ymer E. (Swe)



ITF Finals G. Diallo G. Diallo 6 6 E. Ymer E. Ymer 4 3 Vincitore: G. Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Ymer 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-3 → 6-3 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Ymer 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 G. Diallo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 6-4 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-2 → 4-3 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 3-1 E. Ymer 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

18: 00 Galarneau A./Pospisil V. – Bergevi F./Goransson A.



ITF Finals A. Galarneau / V. Pospisil A. Galarneau / V. Pospisil 15 7 4 F. Bergevi / A. Goransson • F. Bergevi / A. Goransson 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 4-4 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 0-1 → 1-1 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 7*-8 8*-8 ace 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-4 → 5-4 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Galarneau / V. Pospisil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 30-0 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 3-3 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Bergevi / A. Goransson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Bergevi / A. Goransson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Galarneau / V. Pospisil 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

