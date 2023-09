Jannik Sinner e la passione per il Golf (Video)

Schietto come ci ha sempre abituati, Jannik Sinner ha recentemente rivelato un lato meno conosciuto di sé: la sua passione per il golf. Durante un’intervista rilasciata alcune settimane fa, il tennista altoatesino ha ammesso senza mezzi termini: “Sono veramente scarso ma mi piace”.

Nonostante non si ritenga un esperto del green, Sinner ha descritto come il golf gli offra un’opportunità unica di distrazione. “Il golf mi permette di staccare restando immerso nella natura”, ha spiegato. E sembra che non sia l’unico nella sua cerchia ad amare questo sport. “Il mio coach Darren Cahill gioca, mio padre gioca: in Olanda, a ‘s-Hertogenbosh, è venuto su in auto con le mazze”, ha raccontato Jannik. La sua prima esperienza con il golf non è stata esattamente un successo, ma grazie a qualche suggerimento da parte del suo coach, ha iniziato a comprendere meglio il gioco. “All’inizio non ci capivo niente, poi Darren mi ha dato due dritte”, ha ammesso.

Tuttavia, al di là delle competenze tecniche, ciò che Sinner apprezza di più del golf è la possibilità di prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e di immergersi completamente nell’esperienza. “Mi dimentico il cellulare e mi rilasso”, ha detto. Dopo il trionfo al torneo di Toronto, è comprensibile che il tennista cerchi momenti di distrazione e rilassamento. E come ha saggiamente osservato, “ci sta fare qualcosa di diverso dal solito tennis”.

Anche se il tennis rimane la sua principale passione, il golf rappresenta per Sinner un modo per staccare, rilassarsi e godersi la bellezza della natura.

Chi vuole supportare il canale Youtube di LiveTennis basta iscriversi e mettere mi piace ai video per avere contributi sempre migliori – CLICCANDO QUI





Marco Rossi