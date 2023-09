Sinner rischia di saltare la Davis a Bologna?

Jannik Sinner avrebbe comunicato al team azzurro di Davis e al capitano Filippo Volandri di volersi prendere qualche giorno di tempo per valutare il suo stato fisico prima di dare l’OK definitivo alla propria partecipazione alla fase a gironi di Coppa Davis prevista a Bologna dal 12 al 17 settembre. Lo riporta la Gazzetta dello sport.

Ad impensierire Jannik sarebbe il problema accusato alla gamba sinistra dall’inizio del terzo set nell’incontro contro Zverev negli ottavi di finale di US Open, poi sfociato in un attacco di crampi piuttosto pesante. La durezza del gioco e le 4 ore e 40 minuti di battaglia sotto un alto tasso di umidità non hanno certamente aiutato, anche se l’azzurro è parso poi riprendersi dal quarto set ed ha terminato regolarmente l’incontro. Nel quinto set, nuovamente è parso a tratti zoppicare o comunque non essere al cento per cento nella mobilità.

Sinner a caldo dopo la sconfitta si era detto felice di poter subito tornare in campo in Davis, un po’ come quando si cade da cavallo e la miglior medicina è quella di rimontare immediatamente in sella e ripartire. L’eventuale assenza del n.1 azzurro sarebbe un bel problema per Volandri, che già deve fare i conti con l’infortunio di Berrettini a New York. Il capitano di Davis dovrà comunicare la squadra definitiva entro il giorno precedente alla fase a gironi.