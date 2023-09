Incidente agli US Open: Spettatore Espulso per Affermazione Nazista durante il Match Sinner-Zverev

Durante un match emozionante agli US Open a New York, una scena sconcertante ha distolto l’attenzione dall’incontro di tennis tra l’italiano Jannick Sinner e il tedesco Alexander Zverev. Nel mezzo del gioco, uno spettatore ha provocatoriamente urlato “Deutschland Über Alles!”, una frase con radici che risalgono all’Ottocento ma che è diventata tristemente famosa per il suo legame con la Germania nazista.

Le telecamere hanno catturato il momento. Zverev, visibilmente disturbato, ha immediatamente interrotto il gioco e ha richiamato l’attenzione dell’arbitro. Con voce ferma e chiara, ha detto: “Ha appena detto la frase più famosa di Hitler. È inaccettabile”. Un gesto coraggioso che mostra la sua volontà di non tollerare simili atteggiamenti, soprattutto in un contesto sportivo che celebra l’unità e la competizione leale.

In risposta, il direttore di gara non ha esitato e ha immediatamente espulso lo spettatore dallo stadio. Le riprese mostrano l’uomo che lascia il suo posto tra una valanga di buu e fischi di disapprovazione da parte della folla. Questo atto solidale ha dimostrato che tali comportamenti non hanno posto in un’arena sportiva e devono essere affrontati con la massima severità.

Nonostante l’incidente, i due atleti hanno proseguito il loro match. In una dura battaglia che si è protratta per cinque set, è stato Alexander Zverev ad avere la meglio, sconfiggendo Sinner.

L’episodio ci ricorda quanto sia cruciale mantenere gli eventi sportivi come luoghi di rispetto reciproco, liberi da pregiudizi e odio. La rapidità con cui l’arbitro e Zverev hanno reagito è un segno positivo che tali comportamenti non saranno tollerati.





Marco Rossi