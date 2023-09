Presentato il Trofeo Antonino Mercadante giunto alla IX edizione. Da oggi fino a domenica al Ct Palermo in campo tante giovani promesse del tennis internazionale giovanile maschile e femminile

Si è alzato questa mattina il sipario con la conferenza stampa di presentazione la IX edizione del torneo Internazionale giovanile Itf J100 “Trofeo Antonino Mercadante” che vedrà in campo fino a domenica 10 settembre al Ct Palermo alcuni tra i migliori prospetti internazionali del futuro.

Tra le nazioni rappresentate, oltre all’Italia, la Croazia, la Germania, la Bretagna, la Romania, la Danimarca, gli Stati Uniti, la Slovacchia, la Turchia, l’Ungheria e la Svezia.

All’incontro coni giornalisti erano presenti Giorgio Lo Cascio presidente Ct Palermo, Sabrina Figuccia Assessore comunale allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Alessandro Chimirri direttore del torneo, Gianluca Naso in rappresentanza del settore tecnico della Fitp (Federazione Italiana Tennis e Padel), Marcello Clemenza delegato provinciale Fitp, Giovanni e Paolo Mercadante figli dell’ingegnere Antonino Mercadante cui il torneo è intitolato.

“Siamo orgogliosi di ospitare un torneo giovanile così importante che è dedicato ad una figura che ha rivestito grande rilievo per il nostro Circolo – ha dichiarato il presidente Lo Cascio – un evento che vedrà al via tanti giovani atleti del Ct Palermo come la campionessa italiana di doppio under 15 Alessandra Fiorillo. Tra poco più di un mese invece – conclude Lo Cascio – saremo in lizza con ben due squadre nel massimo campionato di serie A1 e anche questo aspetto rappresenta un grosso vanto”.

“Eventi di questo genere – dichiara l’Assessore comunale Figuccia – sono di estrema importanza per la nostra città e non solo in ambito sportivo. Faccio i complimenti al Ct Palermo che da anni porta avanti questa bella manifestazione di respiro internazionale”.

Da oggi fino a martedì spazio alle qualificazioni. Mercoledì 6 settembre via ai tabelloni principali. Domenica 10 settembre le due finali del singolare.

Testa di serie n.1 del main draw maschile sarà il romano 16enne Andrea De Marchi numero 154 del ranking under 18 il quale proprio su questi campi nel 2022 si laureò campione italiano under 15. De Marchi (3 titoli itf in bacheca) insieme al palermitano Federico Cinà e al marchigiano Matteo Sciahbasi ha ottenuto il successo nella Summer Cup under 16 con la maglia dell’Italia. Numero 2 del tabellone il pugliese Pierluigi Basile vincitore in stagione di due prove Itf a Larnaca (Cipro) e Carthage (Tunisia).

Per quanto concerne i colori siciliani, ammesso di diritto nel main draw l’atleta di casa classe 2007 Riccardo Surano, così come il siracusano Sebastiano Cocola.

In campo femminile numero 1 del seeding la palermitana del Tc2 (si allena al Country) Gaia Greco che ha preso parte lo scorso luglio alle qualificazioni del Palermo Ladies Open. A ruota seguono la croata Dora Miskovic e la tedesca Victoria Pohle. Nel tabellone principale oltre a Greco, a rappresentare la Sicilia, anche l’altra palermitana Chiara Davì anche lei del Tc2. Di rilievo anche la presenza della toscana Anastasia Bertacchi che sta vivendo un ottimo momento di forma come testimoniano la vittoria al J100 di Poznan e le semifinali a Mauthausen in Austria e Novi Sad (J200) in Serbia.

Per tutti gli aggiornamenti relativi a tabelloni, orari e tanto altro basterà seguire la pagina Facebook della manifestazione IX Torneo Internazionale Itf juniores Trofeo Antonino Mercadante.

WILD CARD TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE

Antonino Trinceri palermitano 15 anni giocatore del Ct Palermo (wild card comitato organizzatore)

Carmelo Gasparo 16 anni nato a Capo D’Orlando atleta del Ct Palermo (wild card comitato organizzatore)

Giovanni Conigliaro 15 anni giocatore del Match Ball Siracusa (wild card Fitp)

Alessandro Mondazzi 16 anni pescarese (wild card Fitp)

WILD CARD TABELLONE PRINCIPALE FEMMINILE

Alessandra Fiorillo 14 anni atleta del Ct Palermo (wild card comitato organizzatore) vincitrice domenica 3 settembre a Schio dei campionati italiani under 15 femminili di doppio insieme alla ternana Francesca Galli.

Giorgia Patti 17 anni del Ct Palermo (wild card comitato organizzatore)

Sveva Pieroni 15 anni del Tc Pistoia (wild card Fitp)

Ylenia Zocco irpina 14 anni del Tc San Giorgio del Sannio (wild card Fitp)

Nei 9 anni di storia del torneo, hanno calcato i campi autentici campioni come il top ten Jannik Sinner (presente nell’anno 2017), ma anche giocatori che sono tra i primi 200 delle classifiche mondiali: da Flavio Cobolli, a Luca Nardi, da Matteo Gigante a Matteo Arnaldi (oggi al gradino 61) fino al transalpino Hugo Gaston, all’elvetico Dominick Stricker (semifinalista nel 2018) il quale mercoledì 30 agosto ha estromesso dagli Us Open il greco Stefanos Tsitsipas e all’italo argentino Luciano Darderi.

In campo femminile nel 2016 a giungere in finale è stata la marchigiana Elisabetta Cocciaretto attuale numero 1 in Italia, e tra le prime 30 del ranking mondiale. Due anni dopo ad approdare all’ultimo atto è stata l’australiana Olivia Gadecki (n. 103 Wta). Di rilievo nelle scorse edizioni anche la presenza della perugina Matilde Paoletti classe 2003 oggi a ridosso della top 200 Wta.

Nel 2022 a fermarsi ai quarti di finale è stato il pugliese Gabriele Vulpitta vincitore quest’anno in doppio a Wimbledon juniores e finalista (sempre in doppio) al Roland Garros juniores. Infine la fanese Federica Urgesi, vincitrice a Palermo nel 2021, lo scorso gennaio ha posto il proprio sigillo nel doppio all’Australian open under 18.

Dalla prima edizione, la manifestazione è cresciuta fino a passare dal grado 5 al grado 3.

L’ingresso per assistere agli incontri è libero così da permettere agli sportivi dei circoli palermitani e non solo di ammirare le giocate dei campioni e delle campionesse di domani.