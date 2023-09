Challenger Genova, Cassis, Istanbul, Siviglia, Tulln e Shanghai: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Genova (Italia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Genoa Samuel Vincent Ruggeri [4] Samuel Vincent Ruggeri [4] 3 2 Andrea Picchione Andrea Picchione 6 6 Vincitore: Picchione Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Picchione A-40 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-4 → 2-5 A. Picchione 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 2-4 S. Vincent Ruggeri 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 A. Picchione 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Vincent Ruggeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Picchione 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Picchione 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Vincent Ruggeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Picchione 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Vincent Ruggeri 15-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Picchione 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [4] Samuel Vincent Ruggerivs Andrea Picchione

2. [1] Gabriel Debru vs [11] Federico Iannaccone (non prima ore: 11:30)



ATP Genoa Gabriel Debru [1] • Gabriel Debru [1] 30 0 Federico Iannaccone [11] Federico Iannaccone [11] 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Debru 15-0 30-0 30-15 0-2 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 G. Debru 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Kyrian Jacquet vs Francesco Passaro



4. [4] Zsombor Piros vs Andrea Pellegrino



CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Francesco Forti vs [7] Hady Habib



ATP Genoa Francesco Forti [6] Francesco Forti [6] 2 4 Hady Habib [7] Hady Habib [7] 6 6 Vincitore: Habib Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 H. Habib 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Forti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 H. Habib 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 F. Forti 15-0 30-0 30-15 2-4 → 3-4 H. Habib 15-0 30-0 df 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 H. Habib 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Forti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 H. Habib 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 1-0 → 1-1 F. Forti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Habib 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 H. Habib 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Forti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 H. Habib 15-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 F. Forti 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Habib 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Forti 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [3] Miljan Zekic vs [8] Lorenzo Rottoli



ATP Genoa Miljan Zekic [3] • Miljan Zekic [3] 0 4 0 Lorenzo Rottoli [8] Lorenzo Rottoli [8] 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Zekic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Rottoli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 M. Zekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 L. Rottoli A-40 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 M. Zekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Rottoli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Zekic 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Rottoli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Zekic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 L. Rottoli 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Zekic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Chun-Hsin Tseng vs [WC] Luca Castagnola



ATP Genoa Chun-Hsin Tseng [2] Chun-Hsin Tseng [2] 6 6 Luca Castagnola Luca Castagnola 2 3 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 L. Castagnola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-1 → 5-2 L. Castagnola 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-0 → 5-1 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 L. Castagnola 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-0 → 4-0 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Castagnola 0-15 0-30 df 1-0 → 2-0 C. Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Castagnola 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Castagnola 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 C. Tseng 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 L. Castagnola 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Castagnola 15-40 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. [5] Giovanni Oradini vs [WC] Gianluca Cadenasso



ATP Genoa Giovanni Oradini [5] Giovanni Oradini [5] 0 3 Gianluca Cadenasso • Gianluca Cadenasso 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Cadenasso 3-1 G. Oradini 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 G. Cadenasso 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 G. Oradini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Cadenasso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Giovanni Fonio vs Franco Agamenone



CHALLENGER Cassis (Francia) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Cassis Charles Broom [2] Charles Broom [2] 6 6 Adria Soriano Barrera [8] Adria Soriano Barrera [8] 2 4 Vincitore: Broom Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 5-4 → 6-4 A. Soriano Barrera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Broom 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 A. Soriano Barrera 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Broom 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 A. Soriano Barrera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Broom 15-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Broom 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Soriano Barrera 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Broom 15-0 15-15 30-15 5-2 → 6-2 A. Soriano Barrera 15-0 30-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 C. Broom 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Soriano Barrera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 C. Broom 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Soriano Barrera 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 C. Broom 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Soriano Barrera 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [2/Alt] Charles Broomvs [8] Adria Soriano Barrera

2. [1] Peter Gojowczyk vs [9] Daniel Cox (non prima ore: 11:30)



ATP Cassis Peter Gojowczyk [1] • Peter Gojowczyk [1] 0 3 0 Daniel Cox [9] Daniel Cox [9] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Gojowczyk 0-2 D. Cox 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Cox 15-0 15-15 df 30-15 40-30 ace 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Cox 15-0 ace 30-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 D. Cox 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 D. Cox 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Cox 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [4] Tomas Machac vs [WC] Sascha Gueymard Wayenburg



4. Nicolas Mejia vs [WC] Antoine Hoang



Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Aidan McHugh vs [10] Elliot Benchetrit



ATP Cassis Aidan McHugh [3] Aidan McHugh [3] 2 4 Elliot Benchetrit [10] Elliot Benchetrit [10] 6 6 Vincitore: Benchetrit Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Benchetrit 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. McHugh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 E. Benchetrit 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 A. McHugh 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Benchetrit 0-15 df 0-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. McHugh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Benchetrit 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. McHugh 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Benchetrit 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. McHugh 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Benchetrit 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-5 → 2-6 A. McHugh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. McHugh 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 E. Benchetrit 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 2-2 A. McHugh 15-0 30-0 1-1 → 2-1 E. Benchetrit 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. McHugh 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Karl Friberg vs [12] Ramkumar Ramanathan (non prima ore: 11:30)



ATP Cassis Karl Friberg [4] Karl Friberg [4] A 0 Ramkumar Ramanathan [12] • Ramkumar Ramanathan [12] 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Ramanathan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 0-2 K. Friberg 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Kalin Ivanovski vs [8] Federico Gaio



4. Jules Marie vs Maximilian Neuchrist



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Christian Langmo vs [11] Alexey Vatutin



ATP Cassis Christian Langmo [5] Christian Langmo [5] 1 6 6 Alexey Vatutin [11] Alexey Vatutin [11] 6 1 4 Vincitore: Langmo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 C. Langmo 15-0 15-15 15-30 ace 30-30 ace 40-30 5-4 → 6-4 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Langmo 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 C. Langmo 30-0 ace 0-3 → 1-3 A. Vatutin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Langmo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Vatutin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Vatutin 15-0 40-0 ace 40-15 1-5 → 1-6 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 ace 0-5 → 1-5 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 C. Langmo 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 A. Vatutin 0-15 df 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 0-1 → 0-2 A. Vatutin 15-0 30-0 0-0 → 0-1

2. [6] August Holmgren vs [7] Elmer Moller (non prima ore: 11:30)



ATP Cassis August Holmgren [6] August Holmgren [6] 0 1 Elmer Moller [7] • Elmer Moller [7] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Moller 1-1 A. Holmgren 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Moller 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Moez Echargui vs Alejandro Moro Canas



ATP Istanbul Martin Damm [5] Martin Damm [5] 6 6 David Poljak David Poljak 3 4 Vincitore: Damm Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Damm 0-15 30-15 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 D. Poljak 15-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 D. Poljak 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 M. Damm 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 D. Poljak 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Damm 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Poljak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Damm 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 6-3 M. Damm 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Poljak 15-0 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 M. Damm 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 D. Poljak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Damm 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Poljak 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 M. Damm 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 D. Poljak 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

1. [5] Martin Dammvs [PR] David Poljak

2. [6] Vladyslav Orlov vs [9] Blaise Bicknell



ATP Istanbul Vladyslav Orlov [6] Vladyslav Orlov [6] 0 1 Blaise Bicknell [9] Blaise Bicknell [9] 6 6 Vincitore: Bicknell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 B. Bicknell 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Orlov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. Bicknell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 V. Orlov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 B. Bicknell 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 V. Orlov 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-5 → 0-6 B. Bicknell 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 V. Orlov 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 B. Bicknell 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 V. Orlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Bicknell 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [1] Soonwoo Kwon vs Nick Hardt (non prima ore: 12:00)



ATP Istanbul Soonwoo Kwon [1] • Soonwoo Kwon [1] 15 0 Nick Hardt Nick Hardt 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 0-1 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 0-1

4. [8] Norbert Gombos vs Denis Yevseyev



GRAND TARABYA COURT – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Seongchan Hong vs [11] Yshai Oliel



ATP Istanbul Seongchan Hong [1] Seongchan Hong [1] 4 1 Yshai Oliel [11] Yshai Oliel [11] 6 6 Vincitore: Oliel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Hong 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Hong 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Y. Oliel 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Oliel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Hong 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 Y. Oliel 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 Y. Oliel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 S. Hong 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Oliel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Hong 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Oliel 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 0-2 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [3] Omni Kumar vs [WC] Marsel Ilhan



ATP Istanbul Omni Kumar [3] Omni Kumar [3] 0 3 4 Marsel Ilhan • Marsel Ilhan 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Ilhan 15-0 30-0 40-0 4-4 O. Kumar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Ilhan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 O. Kumar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 M. Ilhan 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 O. Kumar 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 2-2 M. Ilhan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 O. Kumar 0-15 15-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Ilhan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Kumar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 M. Ilhan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 O. Kumar 15-0 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 M. Ilhan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 O. Kumar 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Ilhan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 O. Kumar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Ilhan 0-15 0-30 15-40 30-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Kumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. Cem Ilkel vs Giovanni Mpetshi Perricard (non prima ore: 12:00)



4. Marek Gengel vs [WC] Ergi Kirkin



COURT 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2/Alt] Leo Borg vs [12] Lukas Pokorny



ATP Istanbul Leo Borg [2] Leo Borg [2] 7 4 6 Lukas Pokorny [12] Lukas Pokorny [12] 6 6 1 Vincitore: Borg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Borg 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 L. Pokorny 15-0 ace 30-0 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 L. Borg 40-15 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Pokorny 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 L. Borg 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 L. Pokorny 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Pokorny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 L. Borg 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 L. Pokorny 15-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Borg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Pokorny 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Borg 15-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 L. Pokorny 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 L. Borg 0-40 15-0 30-0 1-1 → 2-1 L. Pokorny 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 L. Borg 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 L. Borg 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-6 → 6-6 L. Pokorny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Borg 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 L. Pokorny 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Borg 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Pokorny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Borg 0-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Pokorny 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 L. Pokorny 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Pokorny 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

2. [4] Daniel Cukierman vs [8] Saba Purtseladze



ATP Istanbul Daniel Cukierman [4] • Daniel Cukierman [4] 0 6 2 Saba Purtseladze [8] Saba Purtseladze [8] 0 3 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Cukierman 2-1 S. Purtseladze 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Cukierman 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Purtseladze 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Purtseladze 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 D. Cukierman 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Purtseladze 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 D. Cukierman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Purtseladze 15-0 30-0 3-0 → 3-1 D. Cukierman 40-30 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 S. Purtseladze 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 D. Cukierman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. Johannus Monday vs Kacper Zuk (non prima ore: 12:00)



ATP Seville Benjamin Winter Lopez Benjamin Winter Lopez 0 0 Max Alcala Gurri [11] Max Alcala Gurri [11] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Benjamin Winter Lopezvs [11] Max Alcala Gurri

2. [5] Carlos Lopez Montagud vs [WC] Javier Molino



3. [Alt] Eero Vasa vs [7] Miguel Damas



4. [1] Valentin Royer vs [Alt] Fernando Romboli OR [10/WC] Mario Gonzalez Fernandez (non prima ore: 16:30)



5. [5] Carlos Lopez Montagud OR [WC] Javier Molino vs [Alt] Eero Vasa OR [7] Miguel Damas



6. [3] Jaume Munar vs Alessandro Giannessi (non prima ore: 21:00)



Pista 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Diego Augusto Barreto Sanchez vs [9] Simon Beaupain



2. [4] Gastao Elias vs Inigo Cervantes



3. [6] Imanol Lopez Morillo vs [WC] Gabriel Elicha Navas



4. [2] Carlos Sanchez Jover vs Diego Augusto Barreto Sanchez OR [9] Simon Beaupain (non prima ore: 16:30)



5. [4] Gastao Elias OR Inigo Cervantes vs [Alt] Alex Lawson OR [12] Oscar Jose Gutierrez



6. [6] Timofey Skatov vs Daniel Michalski



1. [Alt] Fernando Rombolivs [10/WC] Mario Gonzalez Fernandez

2. [Alt] Alex Lawson vs [12] Oscar Jose Gutierrez



3. Jesse Flores vs [8] Gian Marco Moroni



4. [3] Viktor Durasovic vs Benjamin Winter Lopez OR [11] Max Alcala Gurri (non prima ore: 16:30)



5. [6] Imanol Lopez Morillo OR [WC] Gabriel Elicha Navas vs Jesse Flores OR [8] Gian Marco Moroni



6. Adrian Andreev vs Calvin Hemery



CHALLENGER Tulln (Austria) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Tulln Marvin Moeller [5] Marvin Moeller [5] 0 6 7 0 Mats Moraing • Mats Moraing 15 7 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Moraing 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Moeller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 M. Moeller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Moraing 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 5-4 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Moraing 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Moeller 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Moraing 0-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Moeller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Moraing 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 M. Moraing 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Moeller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Moeller 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Moraing 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Moeller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Moraing 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Moeller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Moraing 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Moeller 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1. [5] Marvin Moellervs [WC] Mats Moraing

2. [6] Blaz Rola vs [Alt] Gerald Melzer



3. Henri Squire vs [5] Jozef Kovalik (non prima ore: 13:30)



4. Elmar Ejupovic vs [2] Jurij Rodionov



Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Benjamin Hassan vs [Alt] Jonas Forejtek



ATP Tulln Benjamin Hassan [1] Benjamin Hassan [1] 30 5 7 3 Jonas Forejtek • Jonas Forejtek 40 7 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Forejtek 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Hassan 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 B. Hassan 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 5-5 J. Forejtek 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Hassan 15-15 15-30 df 30-40 4-3 → 4-4 J. Forejtek 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 B. Hassan 15-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 ace 1-2 → 2-2 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Hassan 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Forejtek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Hassan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 J. Forejtek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Hassan 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 5-5 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Hassan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Forejtek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Hassan 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 J. Forejtek 0-15 15-15 30-15 ace 2-2 → 2-3 B. Hassan 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Forejtek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Hassan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 J. Forejtek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

2. [4] Daniel Masur vs David Pichler



3. [4] Flavio Cobolli vs Jelle Sels (non prima ore: 13:30)



4. Timo Stodder vs Steven Diez



Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Maks Kasnikowski vs [9] Jeremy Jahn



ATP Tulln Maks Kasnikowski [2] Maks Kasnikowski [2] 1 4 Jeremy Jahn [9] Jeremy Jahn [9] 6 6 Vincitore: Jahn Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Kasnikowski 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Kasnikowski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Kasnikowski 15-0 30-0 30-15 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 M. Kasnikowski 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Kasnikowski 15-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 J. Jahn 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Kasnikowski 0-30 df 15-40 0-1 → 0-2 J. Jahn 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

2. [3] Lukas Rosol vs Mirza Basic (non prima ore: 11:00)



ATP Tulln Lukas Rosol [3] Lukas Rosol [3] 30 4 Mirza Basic • Mirza Basic 15 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Basic 0-15 0-30 15-30 4-4 L. Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Basic 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 L. Rosol 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 M. Basic 15-40 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Rosol 0-15 df 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 M. Basic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 L. Rosol 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Basic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Vit Kopriva vs Zdenek Kolar (non prima ore: 13:30)



ATP Shanghai Tao Mu Tao Mu 0 7 0 Stefanos Sakellaridis [7] • Stefanos Sakellaridis [7] 0 5 0 Vincitore: Mu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Sakellaridis 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Mu 40-30 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 S. Sakellaridis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 T. Mu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 T. Mu 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Mu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Sakellaridis 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 T. Mu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 T. Mu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. Tao Muvs [7] Stefanos Sakellaridis

2. Yan Bai vs [9] Yusuke Takahashi



ATP Shanghai Yan Bai Yan Bai 6 6 Yusuke Takahashi [9] Yusuke Takahashi [9] 2 4 Vincitore: Bai Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Y. Bai 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Y. Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Y. Takahashi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Y. Bai 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Takahashi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. Linang Xiao vs [Alt] Arjun Kadhe



ATP Shanghai Linang Xiao Linang Xiao 5 7 3 Arjun Kadhe Arjun Kadhe 7 5 6 Vincitore: Kadhe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Xiao 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Kadhe 15-0 ace 30-0 30-15 15-0 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 L. Xiao 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Kadhe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Kadhe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Xiao 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Kadhe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Xiao 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 df 3-5 → 4-5 L. Xiao 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Kadhe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Kadhe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Xiao 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-6 → 5-7 A. Kadhe 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Xiao 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Kadhe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Xiao 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 L. Xiao 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Kadhe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Kadhe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 1-1 → 1-2 L. Xiao 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Kadhe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [1] Arthur Weber OR [Alt] Alexey Zakharov vs Yan Bai OR [9] Yusuke Takahashi



ATP Shanghai Robert Strombachs [5] Robert Strombachs [5] 6 7 Ray Ho Ray Ho 4 5 Vincitore: Strombachs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Strombachs 15-0 40-0 6-5 → 7-5 R. Ho 0-15 0-30 15-30 30-40 5-5 → 6-5 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Ho 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Ho 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 R. Ho 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Strombachs 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Ho 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 R. Strombachs 15-15 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Ho 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Strombachs 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Ho 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 5-3 R. Ho 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Strombachs 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Ho 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A ace 3-1 → 3-2 R. Strombachs 15-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Ho 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 R. Strombachs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

1. [5] Robert Strombachsvs Ray Ho

2. [WC] Linghao Zhang vs [10] Alafia Ayeni



ATP Shanghai Linghao Zhang Linghao Zhang 3 4 Alafia Ayeni [10] Alafia Ayeni [10] 6 6 Vincitore: Ayeni Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Ayeni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 L. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 4-4 → 4-5 A. Ayeni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Ayeni 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Zhang 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 A. Ayeni 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 L. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Ayeni 0-15 1-0 → 1-1 L. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Ayeni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 L. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 A. Ayeni 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 A. Ayeni 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Ayeni 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 L. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Ayeni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. [2] Nick Chappell vs [8] Rubin Statham



ATP Shanghai Nick Chappell [2] Nick Chappell [2] 7 6 Rubin Statham [8] Rubin Statham [8] 6 4 Vincitore: Chappell Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Statham 0-15 0-30 df 0-40 df 5-4 → 6-4 N. Chappell 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Statham 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Chappell 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Statham 15-0 30-0 30-30 40-30 3-2 → 3-3 N. Chappell 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Statham 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-1 → 2-2 N. Chappell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Statham 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Chappell 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 N. Chappell 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 R. Statham 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Chappell 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 R. Statham 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 N. Chappell 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Statham 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 N. Chappell 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 R. Statham 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 N. Chappell 15-0 30-0 ace 0-3 → 1-3 R. Statham 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Chappell 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Robert Strombachs OR Ray Ho vs [WC] Linghao Zhang OR [10] Alafia Ayeni



ATP Shanghai Colin Sinclair [4] Colin Sinclair [4] 4 4 Matthew Christopher Romios Matthew Christopher Romios 6 6 Vincitore: Romios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Christopher Romios 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Christopher Romios 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 ace 4-3 → 4-4 C. Sinclair 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 M. Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 C. Sinclair 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Christopher Romios 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 C. Sinclair 0-15 30-15 40-15 ace ace 1-1 → 2-1 M. Christopher Romios 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Christopher Romios 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Sinclair 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-5 → 4-5 M. Christopher Romios 0-15 0-30 15-30 40-30 3-4 → 3-5 C. Sinclair 40-0 2-4 → 3-4 M. Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 C. Sinclair 40-0 1-3 → 2-3 M. Christopher Romios 15-0 30-15 ace 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 C. Sinclair 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Christopher Romios 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Sinclair 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

1. [4] Colin Sinclairvs [Alt] Matthew Christopher Romios

2. [1] Arthur Weber vs [Alt] Alexey Zakharov



ATP Shanghai Arthur Weber [1] Arthur Weber [1] 4 6 Alexey Zakharov Alexey Zakharov 6 7 Vincitore: Zakharov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 A. Weber 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Weber 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Zakharov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Weber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-4 → 4-4 A. Zakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Weber 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Zakharov 15-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Weber 15-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Zakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Weber 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Weber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Zakharov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Weber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Zakharov 40-A 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Weber 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Zakharov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Weber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Zakharov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Weber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Zakharov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [6] Nam Hoang Ly vs [12] Hanwen Li



ATP Shanghai Nam Hoang Ly [6] Nam Hoang Ly [6] 5 6 6 Hanwen Li [12] Hanwen Li [12] 7 0 4 Vincitore: Ly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 H. Li 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Li 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 N. Hoang Ly 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 H. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 H. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 H. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Hoang Ly 15-0 ace 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 H. Li 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 N. Hoang Ly 15-0 ace 30-0 40-0 4-0 → 5-0 H. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 H. Li 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 H. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 N. Hoang Ly 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 H. Li 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Hoang Ly 15-0 30-0 4-4 → 5-4 H. Li 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Li 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Li 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Hoang Ly 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 2-1 H. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 N. Hoang Ly 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Colin Sinclair OR [Alt] Matthew Christopher Romios vs Tao Mu OR [7] Stefanos Sakellaridis



