Tennis, AON Open Challenger – Memorial Giorgio Messina : prima giornata di qualificazioni, passano il turno gli italiani Castagnola, Ruggeri, Forti e Picchione. Domani in campo i primi big del tabellone principale, in campo Passaro e Pellegrino. Attesa per Fognini che debutterà martedì

Si è alzato il sipario sulla XIX edizione dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il torneo internazionale di tennis di Genova che è iniziato oggi presso i campi in terra rossa di Valletta Cambiaso con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) di 185mila Dollari. Una settimana di grande tennis che si chiuderà domenica 10 settembre con le finali di singolare e doppio. Già tantissimo pubblico per seguire la prima giornata delle qualificazioni. Hanno passato il turno Samuel Vincent Ruggeri (7-6/4-6/6-3 su Luca Giacomini), Francesco Forti (7-5/6-2 su Filippo Romano), Hady Habib (6-4/6-2 su Gugliemo Verdese), Andrea Picchione (6-7/6-0/6-1 su Federico Arnaboldi), Miljian Zekic (6-4/6-3 su Giorgio Tabacco), Luca Castagnola, (nella foto) (6-3/5-7/6-1 su Gabriele Piraino), e Chun-Hsin Tseng (6-0/6-0 su Alexander Jecan).Ma domani inizierà anche il tabellone principale con le prime sfide tra i big, il giovane azzurro Francesco Passaro affronterà il francese Kyrian Jacquet mentre Andrea Pellegrino (finalista nella passata edizione del torneo) sfiderà l’ungherese Zsombor Piros, testa di serie numero 4. Cresce l’attesa poi per il debutto di Fabio Fognini che scenderà in campo nella giornata di martedì.

Ecco il programma di domani – Lunedì 4 Settembre:

CENTRALE – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Samuel Vincent Ruggeri vs Andrea Picchione

2. [1] Gabriel Debru OR [Alt] Stefano Reitano vs [Alt] Gabriele Maria Noce OR [11] Federico Iannaccone

3. Kyrian Jacquet vs Francesco Passaro

4. [4] Zsombor Piros vs Andrea Pellegrino

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Francesco Forti vs [7] Hady Habib

2. [3] Miljan Zekic OR Giorgio Tabacco vs Gabriele Pennaforti OR [8] Lorenzo Rottoli

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Chun-Hsin Tseng vs [WC] Luca Castagnola OR [12] Gabriele Piraino

2. [5] Giovanni Oradini OR Fabrizio Andaloro vs [WC] Gianluca Cadenasso OR [9] Fausto Tabacco

3. [WC] Giovanni Fonio vs Franco Agamenone