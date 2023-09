Challenger Cassis: Il Tabellone Principale e di Quali. Tre azzurri nel Md e due nelle quali

Challenger Cassis – Tabellone Principale – hard

(1) Muller, Alexandre vs Sousa, Joao

Lokoli, Laurent vs Blanchet, Ugo

Janvier, Maxime vs Qualifier

Qualifier vs (5) Zeppieri, Giulio

(4) Machac, Tomas vs (WC) Gueymard Wayenburg, Sascha

Mejia, Nicolas vs (WC) Hoang, Antoine

Echargui, Moez vs Moro Canas, Alejandro

Ivanovski, Kalin vs (8) Gaio, Federico

(7) Bellucci, Mattia vs Qualifier

Marie, Jules vs Neuchrist, Maximilian

Qualifier vs (WC) De Schepper, Kenny

Poullain, Lucas vs (3) Bonzi, Benjamin

(6) Escoffier, Antoine vs Qualifier

Lajal, Mark vs Harris, Billy

Qualifier vs Ferreira Silva, Frederico

Added, Dan vs (2) Broady, Liam

(1) Gojowczyk, Petervs (WC) Cabos, Vivien(Alt) Whitehouse, Markvs (9) Cox, Daniel

(2/Alt) Broom, Charles vs Haerteis, Johannes

(WC) Faure, Valentin vs (8) Soriano Barrera, Adria

(3) McHugh, Aidan vs Donski, Alexander

(WC) Tailleu, Pierre Antoine vs (10) Benchetrit, Elliot

(4) Friberg, Karl vs (WC) Cardinaud, Hugo

Beauge, Maxence vs (12) Ramanathan, Ramkumar

(5) Langmo, Christian vs (Alt) Aguilar, Juan Carlos

Glinka, Daniil vs (11) Vatutin, Alexey

(6) Holmgren, August vs Rossi, Leonardo

Sorrentino, Luigi vs (7) Moller, Elmer

1. [WC] Valentin Faurevs [8] Adria Soriano Barrera2. [1] Peter Gojowczykvs [WC] Vivien Cabos(non prima ore: 11:00)3. [4] Karl Fribergvs [WC] Hugo Cardinaud4. Maxence Beaugevs [12] Ramkumar Ramanathan(non prima ore: 14:00)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Christian Langmo vs [Alt] Juan Carlos Aguilar

2. [WC] Pierre Antoine Tailleu vs [10] Elliot Benchetrit (non prima ore: 11:00)

3. [3] Aidan McHugh vs Alexander Donski

4. [6] August Holmgren vs Leonardo Rossi

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Daniil Glinka vs [11] Alexey Vatutin

2. [2/Alt] Charles Broom vs Johannes Haerteis (non prima ore: 11:00)

3. [Alt] Mark Whitehouse vs [9] Daniel Cox (non prima ore: 13:00)

4. Luigi Sorrentino vs [7] Elmer Moller